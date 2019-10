NACRA 15 WORLDS 2019_DAY 3

Dopo la giornata di ieri senza regate a causa di venti e piogge troppo forti, oggi il meteo ha regalato a tutti i partecipanti condizioni ideali!

La prima regata era inizialmente prevista per le 10, ma non è stato possibile partire prima delle 15 a causa della mancanza di vento.

E oggi, per la prima volta, i 160 atleti e i 30 allenatori hanno sperimentato le migliori condizioni che Marsiglia possa offrire: sole splendente e luce da 10 a 12 nodi di vento maestrale.

Per quanto riguarda gli equipaggi italiani, la classifica provvisoria dopo 8 prove vede sempre in terza posizione Andrea Spagnolli e Alice Cialfi (risultati di giornata 25, 4, 1) con 25 punti/a 3 punti dal secondo e 5 dal primo.

In testa sempre i tedeschi Jesse LINDSTADT e Lisa RAUSCH (risultati di giornata 3, 9, 2/20 punti) e in seconda posizione si confermano

gli australiani Georgia PAYNE e Nathan BRYANT (risultati di giornata 1, 6, 1/22 punti).

Paul Wakelin, presidente della classe 15 Nacra ha dichiarato:

“Oggi abbiamo disputato 3 belle regate, che mettono fine alla fase di qualificazione. Domani sarà un grande ultimo giorno sia per le flotte d’oro che d’argento.

Marsiglia ci ha dato il meglio che ha da offrire ed è stato incredibile vedere gli atleti confrontarsi con tali condizioni meteorologiche. Gli equipaggi erano molto vicini l’uno all’altro, le differenze di livello erano davvero minime.

Voglio ringraziare il comitato di regata per le decisioni perfette che hanno preso!”

