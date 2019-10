Melges 32 World Championship: Caipirinha lotta da subito in testa alla classifica

Valencia- Con un giorno di ritardo, prende il via a Valencia il Campionato del Mondo Melges 32, il cui ritmo è stato dettato fino ad oggi da una brezza leggerissima che nel day 1 non ha permesso di completare nessuna regata, se non la warm-up Garmin Race.

Nella seconda giornata, il Comitato di Regata presieduto da Maria Torrijo, che nelle acque di Valencia gioca in casa, ha saputo leggere bene le condizioni locali, permettendo alla flotta di completare tre prove.

Nonostante la brezza leggerissima, in lieve aumento nel corso del pomeriggio, la flotta è stata impegnata in regate competitive e tatticamente complicate, che hanno comportato continui cambiamenti nella classifica. Dopo la prima giornate, le prime sette barche del ranking sono racchiuse in soli 10 punti.

A guidare la classifica è l’entry tedesca La Pericolosa, ma l’esordio è ottimo anche per Caipirinha di Martin Reintjes, secondo a 4 punti dai leader con parziali di 2-3-10.

Gli uomini di Reintjes, reduci dal recente successo stagionale nelle Melges 32 World League, mostrano subito un buon passo e danno conferma di essere tra i team sotto ai riflettori per la lotta al titolo iridato.

Terzo posto per un’altra imbarcazione tedesca, Wilma, mentre Casino Royal e Calvi Network chiudono la top-five. Le regate riprenderanno domani alle 13.00.

A bordo di Caipirinha regatano Martin Reintjes, Alessandro Agostinelli, Gabriele Benussi, Alberto Bolzan, Manuel Modena, Alessandro Tonelli, Federico Buscaglia e Alessandro Siviero.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche di Valencia clicca qui.

