Melges 32 World Championship: Caipirinha tenta il tutto per tutto per aggiudicarsi il titolo iridato

Scritto da Redazione Europa, News, Regate, Sport

Valencia - Un’altra giornata di brezza leggera, una lunga attesa in acqua e la fine delle regate solo al tramontare del sole: questi gli ingredienti del terzo e penultimo giorno di regate a Valencia, dove è in corso il Campionato del Mondo Melges 32.

Con cinque prove completate nell’arco delle tre giornate finora trascorse, La Pericolosa di Christian Schwoerer, già vincitrice della tappa di Barcellona e autrice del secondo bullet di oggi, consolida la sua leadership nel ranking provvisorio, staccando di 7 punti la connazionale Wilma.

La partita però è più aperta che mai anche per la lotta al titolo iridato: Caipirinha, prima delle Italiane, segue le due imbarcazioni tedesche con un ritardo di un solo punto.

Il completamento della regata numero 6 della serie, in programma per le 12.00 di domani, potrebbe infatti stravolgere drasticamente la partita del Campionato del Mondo Melges 32, grazie all’entrata in gioco dello scarto del peggior risultato. Caipirinha, infatti, è attualmente l’imbarcazione della top-three che avrebbe da scartare il risultato più gravoso (10 punti), recuperando lunghezze importanti sulle Tedesche che la precedono.

A bordo di Caipirinha regatano Martin Reintjes, Alessandro Agostinelli, Gabriele Benussi, Alberto Bolzan, Manuel Modena, Alessandro Tonelli, Federico Buscaglia e Alessandro Siviero.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche di Valencia clicca qui.

Leggi anche: