Poggi nuovo tecnico Laser Standard

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Sport

Il Direttore Tecnico Michele Marchesini ha individuato in Giorgio Poggi il nuovo tecnico di riferimento per la classe Laser Standard.

Poggi nato ad Albenga nel 1981 inizia il suo percorso da atleta proprio sulla classe Laser che abbandonerà solo nel 2006 a favore del Finn. Un ritorno quindi alle origini, questa volta come tecnico.

“Il Laser Standard rappresenta il mio primo approccio a una classe olimpica, dopo le esperienze da ragazzino. Ho tanti ricordi, penso alle emozioni che questa classe riesce a trasmetterti nel rapporto con acqua e vento, e soprattutto il mio pensiero va a uno dei più grandi velisti e tecnici che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere, l’indimenticabile Valentin Mankin. Ma non solo, la scelta del Laser evidenzia spesso una grande carica agonistica che viene costantemente stuzzicata dalla notevole quantità di atleti che l’hanno scelta e con i quali bisogna mettersi costantemente a confronto.

Per me sarà un compito stimolante. Prosegue nel solco del grande impegno e disponibilità che ho da sempre nei confronti della Federazione con la quale ho instaurato un lungo legame; è iniziato come atleta, e negli ultimi anni ho avuto la fortuna e modo di poterlo consolidare come tecnico. I primi appuntamenti in cui incontrerò i ragazzi saranno a novembre dal giorno 11 al 15, seguito poi da un nuovo stage a dicembre (2-12) entrambi a Civitavecchia.”

