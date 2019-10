Campionato del Mondo Melges 32: Calvi Network chiude il 2019 con l’argento iridato

Valencia- Si chiude la stagione 2019 di Calvi Network e conclusione non poteva essere delle migliori: il team di Carlo Alberini è infatti salito sul secondo gradino del podio iridato della Classe Melges 32. Un risultato di livello internazionale, maturato alla fine di un evento complicato dalla quasi totale assenza di vento e concretizzatosi solo alla fine della sesta prova, disputata oggi pomeriggio in condizioni di termica stabile sui 5/6 nodi.

Partito come quarta forza della classifica generale, Calvi Network ha confermato di possedere ottimi spunti prestazionali ed ha difeso con buon senso e accortezza il parziale costruito durante la prima bolina. A dare una mano all’equipaggio del Lightbay Sailing Team ci hanno pensato i neo campioni iridati de La Pericolosa che, per difendersi dall’assalto del Caipirinha Sailing Team, hanno obbligato l’avversario in una regata a perdere, facendolo scivolare fuori dal podio, sul quale sono saliti prontamente Calvi Network e i Norvegesi di Pippa.

Un felicissimo Carlo Alberini ha commentato: “Quando ieri pomeriggio abbiamo guardato la classifica e ci siamo accorti che il podio era alla nostra portata, ci siamo detti che non sarebbe stato poi male finire la stagione con una vertigine. Se oggi è stato possibile provare quel senso di vertigine lo devo al mio team, che anche nei momenti più complicati non si è mai scomposto e ha lavorato con determinata lucidità, e ai partner che ci seguono con grande passione, talvolta addirittura dal vivo come avvenuto proprio qui a Valencia. E’ stata una stagione lunga, faticosa, ma chiuderla in questo modo fa venire la voglia di tornare a regatare già domani”.

A bordo di Calvi Network hanno regatato Carlo Alberini, Karlo Hmeljak, Dede De Luca, Jas Farneti, Marco Furlan, Stefano Visintin, Matteo Ramian e Irene Bezzi.

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Calvi Network, Titanium International Group, TiFast, Lift-Tek, Ilva Glass, Iconsulting, Mureadritta, Officine Belletti, Biolab, Petrol Lavori e Meteomed.

Entry list e classifiche a questo link.

