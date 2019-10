Melges 32 World Championship: Sfuma all’ultimo il podio per Caipirinha, quinta al Mondiale di Valencia

Scritto da Redazione Europa, News, Regate, Sport

Valencia- Sfuma all’ultimo il sogno iridato del Caipirinha Sailing Team dell’armatore gardesano Martin Reintjes. L’unica prova disputata nella giornata conclusiva, ancora una volta caratterizzata da vento leggero, porta al successo gli ex campioni iridati a bordo di Tavatuy, ma il vero show è quello tra Caipirinha e La Pericolosa, che hanno duellato in stile match race per cercare di rosicchiare punti preziosi ai fini del “gioco degli scarti” subentrati al completamento della sesta regata.

Ad avere la meglio è stata proprio l’imbarcazione tedesca La Pericolosa di Christian Schowerer che, chiudendo la regata in decima posizione (con Caipirinha al 12° posto), ha messo il sigillo sul titolo iridato della Classe Melges 32.

Con il dodicesimo posto di oggi da scartare come peggior risultato, Caipirinha si è trovata costretta ad incassare i dieci punti di venerdì nella propria scoreline, scivolando al quinto posto del ranking finale.

“C’è un po’ di amarezza per questo finale difficile che avrebbe potuto potenzialmente portarci anche in vetta al ranking, ma un gran merito va riconosciuto alla Pericolosa, a Christian Schwoerer e a tutti i suoi ragazzi, che già a Barcellona avevano dimostrato di avere un buon ritmo e che qui a Valencia sono stati veloci e hanno letto bene le condizioni locali. Torneremo l’anno prossimo cercando di migliorare questo piazzamento” ha commentato il tattico Gabriele Benussi.

Sul podio, insieme a La Pericolosa, Calvi Network di Carlo Alberini e Pippa di Lasse Pettersson. Homanit Jr vince nella Corinthian division.

A bordo di Caipirinha hanno regatato Martin Reintjes, Alessandro Agostinelli, Gabriele Benussi, Alberto Bolzan, Manuel Modena, Alessandro Tonelli, Federico Buscaglia e Alessandro Siviero.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche di Valencia clicca qui.

Leggi anche: