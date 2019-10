Varca d’Oro – Giuliano in Campania (NA) Campionato Italiano Moto d’Acqua: eletti tutti i Campioni Italiani 2019

Al termine dell’ultima gara di Campionato Italiano Moto d’Acqua 2019, disputata a Varca d’Oro – Giuliano in Campania (Napoli) lo scorso 20 e 22 settembre, sono stati assegnati i titoli tricolore di fine stagione; assegnazione che per tutte le classi – escluso il Freestyle – è stata fatta anche in base alla nuova norma regolamentare che prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, per i soli piloti che hanno partecipato a tutte le gare a calendario, da sommare ai punteggio totale delle singole gare di Campionato.

Classifica finale Campionato Italiano Moto d’Acqua anno 2019 (Oro, Argento e Bronzo):

Ski F1: 1. Piscaglia Daniele (H2O Racing Team) p.189; 2. Piscaglia Nicola p.167; 3. Guidi Ugo p.144

Ski F2: 1. Calzi Fabrizio(Club del Gommone Trieste) p.202; 2. Benini Matteo p.147; 3. Piscaglia Daniele p.126

Runabout F1: 1. Fracasso Mattia (Circolo Nautico Marina4) p.179; 2. Greco Giuseppe p.157; 3. Reggiani Manuel p.126

Runabout F1 Veterans: 1. Ingharra Richard (Fly Motor Show) p.175; 2. Pontecorvo Sabato p. 150; 3. Pazzini Andrea p.20

Runabout F2: 1. Pepe Fabrizio (Jet Motor Sport SSD) p.186; 2. Pontecorvo Sabato p. 181; 3. Costagliola Gaetano p.130

Runabout F4: 1. Paesani Paolo (Jet Revolution) p.148; 2. Noris Paolo p.127; 3. Oliveri Marcantoniop.112

Runabout F4 Femminile: 1. Carrara Sonia (Jet-Fly Aquabike) p.166; 2. Costacurta Gaia p.150; 3. Nucera Sara p.108

Freestyle Pro: 1. Mariani Roberto (Jet Revolution) p.150; 2. Pomponi Massimiliano p.80; 3. Pontecorvo Antonio p.48

Endurance Unica: 1. Cadei Michele (Jet-Fly Aquabike) p.186; 2. Vecchiori Luca p.123; 3. Tadiello Antonio p.100

Spark Giovanile 12-14 anni: 1. Fracasso Alessandro (Circolo Nautico Marina4) p.95 ; 2. Vernata Carolina p.74; 3. De Luca Stella p.56

Spark Giovanile 15-18 anni: 1. Costacurta Gaia (Circolo Nautico Marina4) p.74; 2. Pontecorvo Davide p.66; 3. Sciuto Manuel Rosario p.60

