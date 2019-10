Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno tradizionale appuntamento di fine stagione

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Ancora una volta la Vela d’Altura sarà protagonista nelle acque antistanti il porto di Viareggio

Viareggio- Torna l’appuntamento con la Vela d’Altura al Club Nautico Versilia: domenica 10 novembre, infatti, numerosi equipaggi sono attesi nello specchio acqueo antistante al porto di Viareggio per disputare la Regata d’Inverno 2019, evento che concluderà la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti e che sarà un’ulteriore conferma della volontà del direttivo del CNV di contribuire a valorizzare la città di Viareggio, la sua cantieristica e i suoi protagonisti.

La manifestazione, organizzata dal Club Nautico Versilia e dalla Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con il prezioso e fattivo supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, è riservata a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Miniatura e a quelle della classe OPEN che non hanno né hanno avuto nei due anni precedenti, un certificato di stazza ORC o ORC Club o Minialtura. Sarà redatta una classifica per la Divisione Gran Crociera, definita conformemente alla normativa d’altura FIV per il 2016. Gli armatori possono fare richiesta di ammissione a questa divisione: l’inserimento nella divisione Gran Crociera è comunque stabilito dal Comitato Organizzatore che si avvarrà di una commissione tecnica con uno stazzatore ufficiale.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 19 di sabato 9 novembre ma anche scaricabili dal sito e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia.

La Regata d’Inverno sarà anticipata da un briefing per gli equipaggi -domenica alle ore 9- mentre il segnale d’avviso della prima prova -corsa su percorso a bastone bolina-poppa- sarà esposto alle ore 9.55 (partenza prevista ore 10.30). Potranno essere disputate un massimo di tre prove. La manifestazione sarà valida con almeno una prova completata in almeno una categoria o Classe.

Il Comitato Unico sarà presieduto da Stefano Giusti, coadiuvato da Franco Benito Manganelli Elisabeth Kuffer, Beatrice Bolletti, Gian Paolo Cupisti e Riccardo Incerti Vecchi.

La cerimonia conclusiva si svolgerà presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 17 circa e saranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe e quelli di ogni Raggruppamento individuato. Al termine della premiazione è previsto un aperitivo di saluto per tutti gli equipaggi.

Sul sito del Club Nautico Versilia (www.clubnauticoversilia.it), nel settore Regate&Eventi – Regate 2019, e sulla pagina Facebook (Club Nautico Versilia asd) sono pubblicate e scaricabili tutte le informazioni utili per partecipare alla manifestazione (bando di regata, modulo d’iscrizione, lista equipaggio, istruzioni di regata, classifiche, ecc).

Leggi anche: