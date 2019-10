Laser Under 21 World Championships: Terzo giorno con una sola prova per le flotte maschili

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Un’altra giornata con poco vento a Spalato in Croazia per i Mondiali Under 21 delle classi Laser Standard e Radial, dopo due giornate passate in attesa che il vento si distendesse sui campi di regata oggi finalmente è entrata una leggera brezza intorno ai 5/6 nodi che ha permesso alle due flotte maschili di portare a termine la prima prova del campionato.

Nella flotta Yellow vittoria per il francese Paul Morvan seguito dall’indiano Vishnu Saravanan e dal tedesco Gregory Lucas Keizers mentre nella flotta Blue primo posto per lo spagnolo Pere Ponseti, secondo l’argentino Juan Pablo Cardozo e terzo il portoghese Tomas Pires De Lima. Giovanni Sanfilippo (CC Roggero Lauria) conclude la regata odierna in undicesima posizione, Ciro Basile (CV Bari) in 13esima e Rodolfo Silvestrini (LNI Porto San Giorgio) in 14esima.

Domani in programma tre prove per tutte le flotte con il primo segnale di avviso previsto per le ore 9.

Leggi anche: