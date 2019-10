Vento leggero in Spagna per la terza giornata del Mondiale Techno 293

Il vento continua a farsi desiderare nella baia di Cadice per il Mondiale Techno293, ieri sono state portate a termine due prove per le flotte femminili e i ragazzi under 15 mentre la flotta Youth maschile è riuscita a terminare una sola prova.

La classifica dei ragazzi Under 15, dopo quattro prove, vede Daniel Halperin (ISR) al primo posto seguito da Victor Gaubert (FRA), in terza e quarta posizione troviamo Francesco Forani (Adriatico Wind Club) che conclude la giornata con un terzo ed un primo e Federico Pilloni (CV Windsurfing Club Cagliari) che fa segnare un secondo ed un terzo, Giuseppe Paolillo (Horizont Sailing Club) scivola in 12esima posizione, Giulio Orlandi (SEF Stamura) è 15esimo, Marco Guida di Ronza (Nauticlub Castelfusano) 17esimo e Pier Enrico Mariotti (SEF Stamura) 20esimo.

Nella flotta Youth maschile, dopo 3 prove, è l’israeliano Adir Twill a comandare la classifica seguito dal nostro Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano) e da Tal Basik TashTash sempre per Israele, in 16esima posizione Giuseppe Romano (CC Roggero Lauria).

Le flotte femminili finalmente muovono la classifica e riescono a concludere due prove, nelle Under15 podio virtuale tutto israeliano con Danielle Ziv, Tamar Steinberg e Shir Kravetc, Anna Polettini (CS Torbole) occupa la nona posizione e Gaia Barbera (LNI Ostia) conclude la giornata al 12esimo posto.

Nella flotta delle ragazze Under17 primo posto Cheuk Wing Mak (HKG), seconda per Jade Bruche (FRA) e terza piazza per la polacca Nadia Kulik, Sofia Renna (CS Torbole) è 14esima, Sara Galati (CN del Finale) 21esima e Lucia Napoli (CV Windsurfing Club Cagliari) 22esima.

Oggi in programma altre due prove per tutte le flotte.

