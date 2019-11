45° Campionato Invernale Interlaghi di vela organizzato dalla Canottieri Lecco il 2/3 novembre 2019

Lecco – Ci siamo, sabato 2 novembre di prima mattina – segnale d’avviso della prima prova alle 8,30 – salpa nel Golfo di Lecco l’edizione numero 45 del Campionato Invernale Interlaghi di vela con in palio il “Trofeo Canottieri Lecco”, società che da sempre organizza questa storica regata. In lizza, con l’incognita de maltempo a rendere ancora più difficile questa regata, una cinquantina di equipaggi suddivisi in sei classi: Fun, H22, Fun, Meteor, Orza 6, Orc A+B e C. Le prove saranno un massimo di 6 (sei), tre al giorno, con la possibilità di una prova di scarto dopo averne disputate quattro.

Si comincerà, come anticipato, sabato sfruttando il Tivano, vento da Nord. Poi si continuerà, nel caso serva, nel pomeriggio con la Breva, vento da Sud. Alle 18,30 l’apericena per i regatanti in Canottieri Lecco da “Chef Alberto”. Domenica 3 novembre tutti in acqua alle 8,30 per la fase conclusiva. Alle 14,30 le premiazioni.

Le classi Fun, H22 e Orza 6 si presentano come le più numerose. In particolare nella classe Fun bisognerà stare molto attenti a “Funkallero” del Cv Como-Mila con Stefano Lillia, Enrico Negri e soprattutto quel Flavio Favini (ex Mascalzone Latino in Coppa America) velista di grande esperienza. C’è poi la flotta del Lario della classe Orc già protagonista di un campionato combattuto e molto partecipato. In tutto i partecipanti saranno oltre quaranta.

Il fascino del messaggio nella bottiglia, icona di speranza di tempi lontani, è il tema a cui la Canottieri Lecco si è ispirata per realizzare il trofeo Interlaghi. Un messaggio idealmente lanciato in Canottieri, nelle acque del lago, da un gruppo di amici appassionati velisti. Messaggio che, navigando per 45 anni, ha accompagnato questa prestigiosa regata nata nel 1975.

Interessante anche il programma collaterale. Continua infatti la collaborazione con Flying Angels Foundation. Per il quarto anno consecutivo sarà presente all’interno del Campionato Invernale Interlaghi con un info point in Canottieri nel weekend di regate.

Flying Angels Foundation è una Onlus specializzata nel trasporto aereo di bambine e bambini gravemente malati, nell’unico ospedale dove possano essere curati prima che sia troppo tardi. Durante le regate, anche grazie ad una lotteria, verranno raccolti fondi proprio in favore di

Flying Angels.

Durante l’Interlaghi la Canottieri Lecco sosterrà anche “Plasticrightway”, un brand ideato e fondato da un gruppo di velisti con lo scopo di rendere concreta l’economia circolare della plastica Pet. In particolare il progetto prevede di raccogliere in simpatici bidoni (Way-bin posizionati sull’area della Canottieri) tutte le bottiglie in plastica Pet utilizzate durante le regate, di indirizzarle nella filiera del riciclo e di farle ritornare sul mercato sotto forma di beni durevoli. All’interno della Canottieri durante i giorni di regata verrà allestito il Plasticrightway Village con la presenza di materiale informativo e i prodotti di Quagga e Alborella.

Infine, nella sede della Canottieri Lecco sono esposte alcune opere d’arte sul tema della plastica e dell’inquinamento derivante, realizzate dagli artisti Maria Rosaria Caso e Dario Mainetti.

Il Comitato organizzatore dell’Interlaghi 2019: Società Canottieri Lecco Asd 1895. Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Comune di Lecco, Panathlon Club Lecco, Bacino Imbrifero Montano Lago di Como, Brembo e Serio e Federazione Italiana Vela. In partnership con: Acel, Flying Angels, Plastic Right Way.

Grazie agli amici: Adriana Castagna, Aglaia, Alborella, Cab, Carozzi, Deca srl, Deltacalor, Effeitalia, Energia Europa, Gattinoni, Gianola, Giovanna Locatelli, Gottifredi Maffioli, Harken , Icam, Kapriol, Kong, Lake Como Bike, Mab, Norda, Quagga , Raymarine , Rivelami, Rosa & C., Tipografia Commerciale e Vinicola Mauri

