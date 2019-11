Techno 293 World Championship Quarta giornata in Andalusia

La situazione meteo nella Baia di Cadice continua ad essere difficile con poco vento e prove a singhiozzo per i 369 ragazzi che stanno concorrendo per i Mondiali U15 e U17 maschili e femminili della classe Techno293.

Ieri, con tre ore di ritardo rispetto al programma di giornata a causa del poco vento, è iniziata con 5/6 nodi la prima prova della flotta Junior girls, la leggera brezza è durata fino alle 17 costringendo il comitato a dichiarare conclusa la giornata.

I ragazzi Under 15 hanno iniziato le fasi finali e con due prove portate a termine la classifica vede l’israeliano Helperin in prima posizione seguito da Francesco Forani (Adriatico Wind Club) che con un terzo e un ottavo di giornata si posiziona in seconda posizione, terzo Billy Coll Tulloch per la Spagna, al quinto posto Federico Pilloni (CV Windsurfing Club Cagliari) con un terzo nell’ultima prova e Giuseppe Paolillo (Horizont Sailing Club) chiude la giornata con un primo ed è decimo in generale.

Nelle ragazze Under15 sempre prime le israeliane Ziv e Steinberg mentre sale in terza posizione la spagnola Sanchez Vallejo, Anna Polettini (CS Torbole) con un quinto nell’ultima prova è 12esima e Gaia Barbera (LNI Ostia) 15esima.

Le ragazze Under17 portano a termine due prove e in testa rimane Cheuk Wing Mak per Hong Kong seguita dalla spagnola Naira Fernandez e dalla francese Jade Bruche, Sofia Renna (CS Torbole) rimane 14esima e Sara Galati (CN del Finale) scende al 25esimo posto.

I ragazzi Under 17 non hanno regatato e oggi continueranno con la serie di qualificazione.

