CIABATTI – MEREU (HOBIE CAT 16) E USAI – ZONCA (DRAGOON) VINCONO LA REGATA NAZIONALE DI CLASSE

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Il maltempo di oggi chiude in anticipo la competizione firmata Windsurfing Club Cagliari

Cagliari– Antonello Ciabatti con Luisa Mereu e Gabriele Usai con Luigi Zonca, entrambi del Windsurfing Club Cagliari, si aggiudicano la Regata Nazionale dei multiscafi Hobie Cat 16 e Dragoon, organizzata dal Windsurfing Club Cagliari e terminata in anticipo a causa del maltempo.

La giornata odierna infatti è stata annullata dal comitato di regata, che con prudenza ha preferito tenere la flotta a terra, a fronte di previsioni meteo avverse, tanto per l’intensità del vento quanto per le precipitazioni.

La classifica di ieri, maturata sulla base di sei regate e uno scarto, è stata quindi trasformata in definitiva: con 12 punti, Ciabatti – Mereu (WCC) scavalcano i tedeschi Jens Göritz – Katrin Wiese Dohse (18) e Lorenzo Rossi – Diana Rogge (Tognazzi Marine Village, 23).

Il primo equipaggio femminile è sempre quello composto da Valentina Gessa – Katia Pessola (WCC), 13°. I primi Under 21 restano Gian Marco Gini – Marta Vigorito (Centro Velico 3V), 15°.

Tra i Dragoon, al netto di cinque regate con uno scarto, Gabriele Usai – Gigi Zonca chiudono i conti con 4 punti, seguiti da Alessandro Vargiu – Lorenzo Pernice (WCC, e Sofia Gorgerino – Valentina Pretti (WCC, 12), premiate anche come miglior equipaggio femminile.

Le classifiche complete sono consultabili sul sito www.windsurfingclub.it

In apertura di premiazione, i dirigenti del circolo e tutti i velisti presenti hanno voluto ricordare con un minuto di silenzio Massimo Melis, figlio di un collaboratore del club, scomparso sabato notte in un incidente stradale.

“A parte la giornata di oggi, decisa dal maltempo, la manifestazione è perfettamente riuscita”, il commento del presidente del Windsurfing Club Cagliari, Andrea Caproni, “colgo l’occasione per ringraziare tutti gli equipaggi della Penisola che hanno affrontato una lunga e impegnativa trasferta per essere qui, e tutti coloro che hanno dato il contributo per la preziosa assistenza a mare e a terra. Oggi”, ha ricordato il presidente, “festeggiamo anche l’argento conquistato nel Mondiale Under 15 di Techno 293 da Federico Pilloni”.

