Ugolini-Giubilei ricevono la Ciotola per le benemerenze europee dello sport e della salute

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Sport

In un Salone d’Onore del CONI gremito si è svolta questa mattina la Cerimonia di premiazione delle European City/Town/Community of Sport 2019-2020-2021 organizzata da ACES Italia. Con l’occasione è stata anche consegnata ai nostri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia delle Vela di Roma) la Ciotola per le benemerenze europee dello sport e della salute 2019 per i risultati sportivi ottenuti.

“Per noi è un grande onore ricevere questa Ciotola. Siamo rimasti colpiti da questo riconoscimento, non ce lo aspettavamo davvero. Un ringraziamento particolare alla Federazione Vela, al Presidente Francesco Ettorre, al Direttore Tecnico Giovanile Alessandra Sensini”

