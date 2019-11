Al via nel weekend il 43° Campionato Invernale a Chioggia

Appuntamento a Chioggia per il classico evento organizzato dal sodalizio padovano Il Portodimare in collaborazione con Darsena Le Saline



CHIOGGIA – Prende il via domani a Chioggia la quarantatreesima edizione del Campionato Invernale di vela d’altura organizzato da Il Portodimare con la collaborazione di Darsena Le Saline, il moderno marina che è anche la sede logistica della kermesse.

Sono oltre 150 i velisti che già da questa mattina e fino al 26 gennaio 2020 popoleranno le banchine e si daranno battaglia sul campo di regata di Sottomarina nel corso delle sei giornate di regate. Il segnale di avviso della prima prova sarà in programma domenica 10 novembre alle ore 11. A seconda delle condizioni meteomarine il comitato di regata – presieduto dall’ufficiale di regata Gianfranco Frizzarin – valuterà poi se effettuare percorsi a bastone o costieri, che potranno essere anche con partenze ad handicap.

Interessante anche il programma delle attività collaterali, curato quest’anno per la prima volta da Chioggia Sailing Experience, una nuova realtà nata dall’ iniziativa di un gruppo di operatori del settore. Chioggia Sailing Experience propone un approccio integrato all’ organizzazione di eventi (con particolare focus sugli aspetti tecnico-sportivi, logistici, di marketing) per ottenere il miglior risultato sia per chi partecipa, sia per supporta l’evento e lo promuove.

Il primo appuntamento è in programma sabato 23 novembre quando al termine delle regate gli equipaggi avranno la possibilità di intrattenersi presso la club house di Darsena Le Saline, dove Franco Corazza – Sales & Development Department di Italia Yachts – racconterà ai presenti la storia e la filosofia del cantiere da lui fondato, le cui barche sono diventate in breve tempo tra le più vincenti nei campi di regata di tutto il mondo.

Sabato 25 gennaio l’ospite sarà invece Enrico Zennaro, velista professionista con un palmares che racchiude otto titoli mondiali, sette europei ed undici italiani che ritornerà nella sua Chioggia per raccontare la propria esperienza alla Rolex Fastnet Race 2019.

Il Campionato Invernale di vela d’Altura è organizzato grazie alla collaborazione tra Il Portodimare e Darsena Le Saline, con il supporto dei partner: Banca Patavina, Cantina San Giuseppe, Ingemar, Bottaro.

