Hobie 16 World Championships Caterina Degli Uberti e Giulia Ancillotti bronzo nella classifica femminile

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Si sono concluse ieri a Captiva Island in Florida (USA) le regate del Mondiale Hobie 16 femminili con la medaglia di bronzo per Caterina Degli Uberti (CdV Roma) e Giulia Ancillotti (CV Dervio), oro per le statunitensi Gardner/Kraft e argento per le messicane Noriega Negrete/Real Lopez.

Le regate si sono svolte presso il Fort Myers and Sanibel Resort sull’isola di Captiva in Florida, tre giorni caratterizzati da poco vento, con cinque prove portate a termine, per le nostre ragazze una squalifica nell’ultima prova e 2,3,1,5 nelle prove dei giorni precedenti.

Oggi iniziano i Mondiali Hobie16 Open con le fasi di qualificazione, da lunedì 11 novembre le semi-finali e da venerdì 15 novembre le fasi finali.

