Iniziate le Semi-Finali ai Campionati Mondiali Hobie 16 in Florida

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Sono iniziate a Captiva Island in Florida le Semi-finali degli Hobie 16 World Championships. Per le Semi-finali 55 team erano già qualificati, con le regate di qualificazione terminate il 10 novembre la quota raggiunta è di 85 equipaggi che si contenderanno l’ingresso in finale riservato ai migliori 56.

Ieri solo tre prove portate a termine per le due flotte con vento leggero e in calando e solo la metà degli iscritti è riuscito a terminare le due regate in programma, la classifica tiene quindi conto di una sola prova e vede l’equipaggio venezuelano Saba/Cendra appaiato ai guatemaltechi Hess/Castellanos in prima posizione.

Fabrizio Clemente con Giorgio Beni (YC Bracciano/ASD Granlasco) occupano il 29esimo posto, Leonardo Morelli e Victoria Giannetti (CdV Roma) il 31esimo, Lorenzo Rossi e Diana Rogge (Tognazzi Marine Village) il 51esimo, Rudy Ruggiero e Pietro Tibuzzi (CdV Roma) il 55esimo, Caterina Degli Uberti con Giulia Ancillotti (CdV Roma/CV Dervio), Federico Spina con Ludovica Festino (Tognazzi Marine Village) e Camilla con Simone Cordero di Montezemolo (Tognazzi Marine Village) l’85esimo.

