METSTRADE 2019-Montura torna ad Amsterdam con la linea Keep Sailing

Altro, Europa, News, Sport

Amsterdam- A due anni dal lancio della linea di abbigliamento tecnico per la vela “Keep Sailing”, Montura torna ad Amsterdam per partecipare anche quest’anno al Metstrade, la fiera di accessori per la nautica più importante al mondo.

Da martedì 19 a giovedì 21 novembre, Montura aspetta appassionati e curiosi presso lo stand aziendale, dove sarà in esposizione l’intera linea di abbigliamento per la vela Keep Sailing.

A rispondere alle domande dei presenti presso lo stand Montura, sarà l’atleta Sergio Caramel, Campione Europeo Minialtura nel 2019 che, sin dalla nascita della nuova linea firmata dall’azienda italiana, ha testato i prodotti sul campo come skipper del Melges 24 Arkanoè by Montura, contribuendo in modo proattivo allo sviluppo dei capi

Per sviluppare infatti un prodotto che rispondesse alle esigenze di velisti, appassionati e regatanti, nel corso degli anni Montura si è avvalsa dell’aiuto di una pluralità di atleti e campioni del mondo della vela e non solo: tra loro, il navigatore oceanico Gaetano Mura, il giovane equipaggio Melges 24 Arkanoè by Montura, Enrico Tettamanti, protagonista del Passaggio a Nord-Ovest, Enrico Zennaro, Karlo Hmeljak e molti altri.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 19 novembre all’Italian Pavilion del Metstrade, stand 05.165.

