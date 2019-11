Sabato scorso ospitato al Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici, sede dell’omonimo Yacht Club, il Seminario per Dirigenti Sportivi dei Circoli Affiliati II Zona FiV

Scritto da Redazione Altro, Italia, Marinas, News, Sport

Si è discusso della Federvela, delle classi veliche giovanili, del registro CONI 2.0 e di molto altro ancora

Rosignano Solvay– Si è svolto sabato scorso, presso la sala conferenze del Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici, sede dell’omonimo Yacht Club, il Seminario per Dirigenti Sportivi dei Circoli Affiliati II Zona FiV (Federazione italiana Vela) – Comitato Interregionale Toscana Umbria e LaSpezia. Presenti i rappresentanti di 56 delle 74 Società affiliate, nonché, come relatori, oltre al Presidente Comitato Seconda Zona Andrea Leonardi, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e la campionessa olimpica, nonché Direttore Tecnico Giovanile della Federazione Italiana Vela e Vice-Presidente C.O.N.I Alessandra Sensini. Nel corso del Seminario i partecipanti hanno potuto attingere al prezioso supporto tecnico dei relatori invitati su temi quali il ruolo centrale che Federvela svolge in un contesto di competitività di settore, l’attività sportiva giovanile, le nuove disposizioni del “Registro CONI” e, per quanto concerne l’attività zonale, la vela d’altura e il calendario dell’attività sportiva.

“Nella continuità degli intenti abbiamo dato seguito anche quest’anno alla buona abitudine di riunire i Dirigenti Sportivi degli Affiliati della Seconda Zona per condividere la moltitudine delle tematiche che da tempo ormai si sono fatte più complesse e sensibili nella loro nuova natura”, si legge nella lettera d’invito ai Presidenti dei Circoli Affiliati a firma del Presidente Comitato Seconda Zona Andrea Leonardi. “Gli interventi dei relatori – si legge ancora nella lettera d’invito – dimostrano la loro sensibilità ai temi e un’apprezzata prossimità al fondamentale ruolo della territorialità delle Zone”.

“È un onore per noi, in quanto Circolo Affiliato, ospitare, come già avvenuto in altre occasioni, la Fiv. Penso, ad esempio, ai corsi istruttori tenutisi qua in diverse occasioni. Crediamo fortemente nei valori rappresentati e portati avanti dalla Federazione, motivo per cui ci impegniamo, a nostra volta, in attività formative che educhino i navigatori di oggi e di domani all’andar per mare sicuri e consapevoli”, commenta l’Ammiraglio Stefano Porciani, Presidente dello Yacht Club Cala de’ Medici.

