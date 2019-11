Transat Jacques Vabre 2019 Pedote taglia il traguardo in 17esima posizione

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Giancarlo Pedote e Anthony Marchand su Prysmian Group hanno tagliato la linea del traguardo di Salvador de Bahia questa notte alle 1,41 UTC concludendo la Rotta del Caffè al 17esimo posto in 15 giorni, 15 ore e 26 minuti. La media tenuta dall’Imoca Prysmian Group sulla rotta che separa Le Havre, in Francia, a Salvador de Bahia, in Brasile, è stata di 11,59 nodi.

Nella classe Imoca prima posizione per Apivia di Dalien/Eliès seconda per PRB di Escoffier e Lunven e terzo gradino del podio per Charal di Beyou/Pratt. Nella categoria Multi 50 a vincere è stata la coppia formata da Lamiré/Carpentier su Groupe GCA – Mille et un Sourires. La flotta dei Class40 deve ancora arrivare in Brasile e, quando mancano 480 miglia, in testa troviamo la coppia Lipinski/Hardy su Crédit Mutuel, Pietro Luciani con Catherine Pourre su Earendil occupa la 12esima posizione con 495 miglia ancora da percorrere.

