Canottaggio: campionato regionale “indoor rowing” a Grottaglie

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, News, Sport

150 atleti in arrivo nella città delle ceramiche

Sono in programma il 17 novembre dalle ore 9,00 presso il Palazzetto dello Sport Campus Campitelli di Grottaglie i campionati regionali Puglia e Basilicata di indoor rowing.

L’appuntamento organizzato a cura del Comune di Grottaglie, rowing Club Taranto e del Comitato regionale Puglia e Basilicata della Federazione Italiana canottaggio riveste un ruolo importante nel programma remiero della città delle ceramiche nominata città europea dello sport per il 2020 e che ospiterà i campionati nazionali di indoor rowing. Inoltre, la manifestazione rientra come gara di valutazione da parte della direzione tecnica nazionale per la convocazione ai raduni delle nazionali in vista dell’importanti appuntamenti del 2020 tra cui le gare olimpiche.

Alla gara parteciperanno 150 atleti, più tecnici e accompagnatori provenienti da tutta la regione, tra le presenze più importanti ci sono quelli Daniele Barone, tecnico della Federazione Italiana canottaggio, Pasquale Panzarino, atleta Olimpico e medaglia di bronzo e d’argento al valore atletico, Antonio Coppola, esponente del mondo di remiero paralimpico.

Oltre agli atleti delle categorie agonistiche (con i migliori interpreti a livello nazionale/internazionale) è prevista la presenza di un’apposita categoria per atleti minori e/o diversamente abili.

Con questa iniziativa si spera di promuovere la cultura dello sport del canottaggio in sinergia con le associazioni sportive e la società civile.

