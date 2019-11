Conclusi i Mondiali Hobie 16 in Florida Quinto posto per Morelli/Giannetti

Si sono conclusi a Captiva Island in Florida (USA) i Campionati Mondiali Hobie 16 con la vittoria della coppia venezuelana formata da Yamil Saba e Gonzalo Cendra, la medaglia d’argento va a Bjornholt/Jensen per la Danimarca e il bronzo agli australiani Colby/News.

L’equipaggio italiano composto da Leonardo Morelli e Victoria Giannetti (CdV Roma) conclude il Mondiale in quinta posizione, 28esimo posto per Rudy Ruggiero e Pietro Tibuzzi (CdV Roma), 33esimo per Lorenzo Rossi e Diana Rogge (Tognazzi Marine Village) e 52esimo per Caterina Degli Uberti con Giulia Ancillotti (CdV Roma/CV Dervio).

