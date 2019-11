Concluso alla Marina di Scarlino il November Match Race

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Si è concluso presso la Marina di Scarlino il November Match Race con la vittoria del team polacco dello skipper Piotr Harasimowicz.

Nove team in gara, in rappresentanza di sei nazioni (Italia, Svizzera, Grecia, Danimarca, Svezia e Polonia) si sono dati battaglia nelle acque antistanti la Marina di Scarlino in una due-giorni dominata dall’instabilità meteorologica.

Trentadue i match disputati, con venti leggeri dai quadranti orientali il primo giorno e da Nord il secondo, che hanno permesso al Comitato di Regata diretto da Carlo Giuliano Tosi e al team arbitrale guidato dall’Umpire Internazionale Luca Babini di completare solo parzialmente l’intero programma previsto.

Il team di Piotr Harasimowicz, al numero 16 nella ranking list mondiale Match Race, ha condotto senza indugi la manifestazione, riportando sette vittorie su sette prove disputate.

In seconda posizione il team italiano di Ludovico Mori (CV 3V) seguito dal team svizzero di Damian Suri.

Quarto posto per il team locale capitanato dal grossetano Piero Romeo (CN Maremma).

