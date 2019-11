Conferenza stampa di presentazione del Centro di Preparazione Olimpica di Cagliari

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Centro di Preparazione Olimpica di Cagliari; presenti sul palco il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il presidente della III Zona FIV Massimo Cortese, il Direttore Tecnico Michele Marchesini e Alessandra Sensini nella doppia veste di Direttore Tecnico Giovanile FIV e Vice Presidente CONI.

Particolarmente soddisfatto il presidente Francesco Ettorre che ha rimarcato come “questo Centro di Preparazione Olimpica vuole rappresentare un preciso segnale da parte della Federazione verso il territorio; una scelta strategica che regala a tutti gli atleti di alto livello una casa dove poter progredire nel loro percorso di crescita. Per questo non possiamo non ringraziare il CONI che ci ha aiutato in questo sforzo permettendoci di realizzare questo progetto.”

Il Centro di Preparazione Olimpica di Cagliari ha una superficie di oltre 2500 mq suddiviso su due livelli, ospita anche la base del Team Luna Rossa Prada Pirelli; al suo interno si trasferirà la sede del Comitato III Zona.

Il polo di Cagliari rappresenta “il coronamento di un percorso per la città” sottolinea il presidente della III Zona Massimo Cortese a cui si sono uniti anche il presidente del CONI Regionale Gianfranco Fara e l’Assessore allo Sport del Comune di Cagliari Paolo Spano. Il Presidente dell’Autorità Portuale Massimo Deiana “si è verificata una congiunzione astrale positiva, ci sono state difficoltà ma si sono aperti scenari che hanno portato a questo grande risultato” che (ha proseguito il Contrammiraglio della Marina Militare Edoardo Compiani) “porta in questa città la grande vela, una città perfetta per questo sport.”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche le dichiarazioni di Alessandra Sensini e Michele Marchesini “Sono cresciuta nel CPO di Livorno – confida Alessandra Sensini – per la crescita di un atleta rappresenta un momento di grande sviluppo al quale si legano ricordi indelebili.” “E non a caso – le fa eco Michele Marchesini – che la Federazione abbia puntato proprio su Cagliari, una realtà che da un punto di vista tecnico è impeccabile, adattandosi alle Classi Olimpiche attuali e a quelle che verranno nei prossimi Giochi.”

