XXVI CONCORSO NAZIONALE POSTER PRIMAVELA

È disponibile il bando del XXVI Concorso nazionale per la realizzazione del poster per l’edizione 2020della Coppa Primavela, che si terrà a Cagliari.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, promuovono il Concorso per la realizzazione di elaborati grafici che hanno per oggetto le due classi veliche ammesse alla Coppa Primavela: la deriva dell’Optimist e la tavola a vela Techno 293.

Il contest di disegno, rivolto agli alunni delle classi III,IV e V della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado, registra un crescente successo che coinvolge, anno dopo anno, sempre più istituti scolastici che inviano centinaia di elaborati tra i quali vengono poi selezionati i due vincitori.

L’iniziativa è legata alla Coppa Primavela, il principale evento velico riservato ai giovanissimi promosso dalla Federazione Italiana Vela, che vede la partecipazione di centinaia di velisti con un’età compresa tra 9 ed 11 anni; una vera e propria festa della vela che la FIV dedica ai più piccoli e che esprime al massimo la passione per questo sport.

Per partecipare al concorso gli studenti interessati dovranno far pervenire, tramite la propria Scuola, gli elaborati realizzati su fogli del formato 35 x 50 cm. (pena l’esclusione) alla Segreteria Generale della Federazione Italiana Vela, Piazza Borgo Pila 40 – 16129, Genova, entro e non oltre il 30/4/2020.

Gli elaborati in formati diversi e senza indicazione di un nominativo ed un recapito telefonico sul retro non saranno presi in considerazione.

Una commissione paritetica MIUR – FIV, composta da quattro membri, sceglierà i due lavori vincitori (uno per la classe Optimist e uno per la classe Techno 293) che, opportunamente impaginati, saranno adottati come poster ufficiale della manifestazione Coppa Primavela 2020.

I due vincitori, accompagnati da un solo genitore e dall’insegnante che ha promosso e avuto cura del concorso (o da un rappresentante dell’Istituto di appartenenza), saranno ospiti della FIV per l’edizione 2020 della Coppa Primavela, mentre agli Istituti scolastici degli alunni premiati verrà consegnata una targa ricordo.

La collaborazione FIV-MIUR è ormai consolidata e attiva sul territorio da anni, come dimostra il progetto VelaScuola, che consente allo sport della vela di entrare nelle Scuole durante l’orario curriculare e che si avvale della preziosa partnership con Kinder+Sport: si tratta di attività teorica in aula e pratica in acqua, curata attraverso i Circoli Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela.

Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di una CULTURA NAUTICA tra gli alunni delle Scuole

Foto: Martina Orsini

Bando edizione 2020

