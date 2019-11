Musement diventa partner ufficiale Tour & Travel della 36^ edizione di America’s Cup Challenger of Record

Scritto da Redazione Altro, commerciale, Internazionale, News, Regate, Sport

L’America’s Cup World Series partirà a Cagliari ad Aprile 2020. La piattaforma sarà responsabile dei pacchetti turistici e delle esperienze.

Milano, 19 novembre 2019. La piattaforma online Musement è Official Tour & Travel partner dell’organizzazione Challenger of Record (COR36) per la 36a edizione dell’America’s Cup, la più antica competizione sportiva internazionale del mondo.

COR36 è responsabile della gestione dell’America’s Cup World Series (ACWS) e della Christmas Race nel 2020, così come della Prada Cup, la Challenger Selection Series, nel 2021.

La prima regata della America’s Cup World Series si svolgerà a Cagliari, dal 23 al 26 aprile 2020, i tempi e il luogo delgli altri ACWS non sono ancora stati confermati.

Inoltre, la speciale Christmas Race si svolgerà ad Auckland, Nuova Zelanda, nel dicembre 2020, in vista delle Prada Cup - Challenger Selection Series – nei mesi di gennaio e febbraio 2021, per decidere quale squadra affronterà i campioni in carica dell’Emirates Team New Zealand, nel marzo 2021. In qualità di Official Tour & Travel Partner Musement è responsabile della pianificazione e dell’implementazione di tour, pacchetti di viaggio ed esperienze per il pubblico in tutte le regate organizzate da COR36.

L’America’s Cup, che ha origine nel 1851, è al tempo stesso la più antica competizione sportiva internazionale e l’apice delle regate professionistiche. Attira i migliori velisti e progettisti del mondo e per la 36a edizione quattro squadre sfidanti – due statunitensi e una britannica e una italiana – si contendono il diritto di affrontare i campioni in carica, Emirates Team New Zealand, ad Auckland nel marzo 2021.

I team sfidanti e i campioni in carica gareggeranno per la prima volta insieme a Cagliari, dal 23 al 26 aprile 2020, a bordo di rivoluzionari monoscafi da 75 piedi, capaci di sfrecciare sull’acqua a velocità fino a 50 nodi (57 miglia/ora, 92,6 Km/h).

Tramite Musement, gli appassionati di vela potranno acquistare biglietti ed esperienze per seguire queste regate a terra e in mare, oltre ad attività ed esperienze turistiche ed enogastronomiche. Gli appassionati potranno prenotare attraverso il sito ufficiale dell’America’s Cup, musement.com e sui canali digitali del Gruppo TUI.

“Per noi era essenziale avere un partner esperto ed affidabile che ci aiutasse ad offrire un’esperienza da spettatore di prima classe per gli appassionati che seguiranno gli eventi dell’America’s Cup World Series, la Christmas Race e la Prada Cup, e Musement si è rivelato essere l’ideale”, ha commentato Laurent Esquier, CEO di Challenger of Record – America’s Cup 36.

Con quest’ultimo accordo, Musement amplia ulteriormente il suo ventaglio di prodotti e di eventi sportivi di alta qualità. L’azienda italiana è già partner di oltre 40 eventi sportivi, tra cui Giro d’Italia, Audi R8 Tour, le Finali di Coppa Davis by Rakuten insieme alla Federtennis, F1 Abu Dhabi e Barcolana, la regata più affollata al mondo.

Complessivamente, Musement offre più di 150.000 prodotti. L’offerta spazia da pacchetti benessere ed esperienze ad alto tasso di adrenalina, da biglietti per visitare i musei, a visite guidate della città e tour guidati individuali/privati. “Siamo orgogliosi di essere partner del più grande evento velico del mondo, così ricco di tradizione”, afferma Paolo Giulini, VP Offer Development di Musement. “Offriremo ai visitatori della America’s Cup World Series, Christmas Race e Prada Cup un programma ricco di attività anche al di fuori delle regate”.

Leggi anche: