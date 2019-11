ITALIA YACHTS: Una storia da raccontare

Il primo evento organizzato da Chioggia Sailing Experience in occasione della 43ª edizione del Campionato Invernale d’altura

Appuntamento sabato 23/11 alle 16 presso la sala meeting di Darsena Le Saline



CHIOGGIA – Saranno il cantiere Italia Yachts ed Enrico Zennaro i protagonisti degli eventi collaterali della quarantatreesima edizione del Campionato Invernale d’altura, organizzato a Chioggia da Il Portodimare in collaborazione con Darsena Le Saline in programma dal 9 novembre fino al 26 gennaio 2020.

Per la prima volta il comitato organizzatore della kermesse ha affidato l’organizzazione degli eventi collaterali a Chioggia Sailing Experience, una nuova realtà nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori del settore che propone un approccio integrato all’organizzazione di eventi (con particolare focus sugli aspetti tecnico-sportivi, logistici, di marketing) per ottenere il miglior risultato sia per chi partecipa, sia per supporta l’evento e lo promuove.

Il primo appuntamento è in programma sabato 23 novembre quando al termine delle regate gli equipaggi avranno la possibilità di intrattenersi presso la club house di Darsena Le Saline dove Franco Corazza – Sales & Development Department di Italia Yachts – racconterà ai presenti la storia e la filosofia del cantiere da lui fondato, le cui barche sono diventate in breve tempo tra le più vincenti nei campi di regata di tutto il mondo.

Chi è Franco Corazza

Franco Corazza è tra i primi atleti che a Chioggia si sono dedicati al professionismo nel mondo velico. Nato e cresciuto sportivamente al Circolo Nautico Chioggia già alla fine degli anni ’90 aveva all’attivo 12 titoli italiani, 2 titoli europei e 1 titolo mondiale, oltre ad altri innumerevoli piazzamenti d’onore.

Oltre che come velista ha avuto modo di farsi apprezzare anche come eccezionale team manager: E’ stato l’ideatore dell’Osama Sailing Team, del Merit Cup Pro e della sfida italiana all’Admiral’s Cup del 2001.

Nel corso degli anni ha riscoperto le sue doti manageriali e imprenditoriali, è titolare di Sail and Rigging Chioggia, è stato per anni importatore in Italia delle imbarcazioni del cantire X-Yachts, fino alla grande sfida degli anni 2000, con la nascita di Italia Yachts. Ma questa è storia recente e sarà lui stesso a raccontarla.

Sabato 25 gennaio l’ospite sarà invece Enrico Zennaro, velista professionista con un palmares che racchiude otto titoli mondiali, sette europei ed undici italiani che ritornerà nella sua Chioggia per raccontare la propria esperienza alla Rolex Fastnet Race 2019.

