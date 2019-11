Stage per la Classe Laser Standard a Civitavecchia dal 2 al 12 dicembre

Nei giorni dal 02 al 12 dicembre è in programma a Civitavecchia, presso la Lega Navale uno Stage per la Classe Laser Standard.

Durante il periodo indicato, il Tecnico Federale Giorgio Poggi terrà allenamenti in mare e lezioni a terra per gli equipaggi che riterranno di essere presenti.

I posti a disposizione sono limitati e correlati numericamente alla miglior organizzazione della sessione di allenamento, per cui si raccomanda agli interessati di comunicare tempestivamente, attraverso il proprio Circolo, l’intenzione a partecipare alla FIV – Settore Assoluto di Preparazione Olimpica e Alto Livello (r.bodrato@federvela.it). Si richiede di specificare le date in cui si intenderebbe presenziare e l’eventuale partecipazione di un proprio allenatore al seguito (la quale potrà comunque essere richiesta dalla Direzione Tecnica).

I partecipanti dovranno autonomamente provvedere a tutti gli aspetti logistici legati alla loro presenza, ivi incluso il rimessaggio delle imbarcazioni.

