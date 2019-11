Città del Capo torna come sede di tappa della Ocean Race per la dodicesima volta

The Ocean Race tornerà a visitare Città del Capo per la dodicesima volta quando la grande sfida del giro del mondo a vela farà nuovamente tappa in Sud Africa nell’edizione 2021-22

Città del Capo è stata una sede iconica della regata fin dalla prima edizione nel 1973, avendo accolto la flotta in ogni edizione, salvo in due occasioni. Nessun’altra località ha questo record e la prossima sarà l’ottava volta consecutiva per Città del Capo, che rappresenta il cancello di entrata per le tappe del grande sud.

“E’ un annuncio molto positivo da fare.” Ha detto Johan Salen, Managing Director di The Ocean Race. “I nostri fan, i team, i velisti e tutti gli stakeholder considerano a tappa di Città del Capo una delle loro preferite. La città ha una lunga storia nella Ocean Race ed è sempre stata la porta verso gli oceani meridionali, un posto ideale per prepararsi alle dure tappe del sud, che sono il vero cuore pulsante della regata.”

La città di Città del Capo accoglie con entusiasmo il ritorno di The Ocean Race. “La Ocean Race è uno degli eventi più prestigiosi del mondo e siamo molto felici che torni a Città del Capo.” Ha dichiarato il sindaco Dan Plato. “Essere sede di tappa della regata non solo mette in luce la bellezza naturale della nostra città, ma ci permette anche di mettere in evidenza un altro aspetto: una industria nautica di successo che crea migliaia di posti di lavoro con un significativo impatto economico, che rende Città del Capo una tappa perfetta. Speriamo di ricevere i partecipanti al meglio, quando dovranno ricaricare le batterie prima delle successive, impegnative tappe.”

Come in passato, la flotta sarà ospitata nell’area del V&A Waterfront, all’ombra della celeberrima Table Mountain. “Il V&A Waterfront è orgoglioso di ospitare l’edizione 2021/22 di the Ocean Race, per l’ottava volta consecutiva dall’era moderna dell’edizione 1997/98 ma per la dodicesima volta dall’esordio nel 1973.” Ha spiegato David Green, CEO del V&A Waterfront. “Ospitare eventi del calibro della Ocean Race si sposa perfettamente con la nostra missione di Ocean Strategy per la promozione delle attività legate al mare e all’industria nautica e che è stata catalizzatore del potenziale che questo settore può costituire per la zona del Capo e per il Sud Africa. La presenza della regata è anche una carta per creare un legame fra i cittadini e il mare e pone, ancora una volta, Città del Capo al centro della scena velica internazionale.”

WorldSport South Africa collaborerà con il V&A e la città per l’organizzazione della tappa. “WorldSport ha iniziato la sua relazione con la regata nell’edizione 1997-98 e siamo felici che questa possa continuare anche nel 2021-22, quando collaboreremo ancora per ospitare la regata nella nostra città.” Sono state le parole di Bruce Parker-Forsyth, CEO di WorldSport South Africa. “Siamo orgogliosi di continuare su questa rotta con i nostri partner, l’amministrazione di Città del Capo e il V&A Waterfront, per offrire una piattaforma che beneficiare l’economia marittima locale.”

Città del Capo è una delle due sedi di tappa del continente africano, insieme a Capo Verde, che è stata annunciata come stopover qualche mese fa. La prossima edizione di The Ocean Race partirà dal porto spagnolo di Alicante, nell’autunno del 2021 e si concluderà a Genova nel giugno 2022, una prima volta storica per l’Italia. La rotta completa sarà confermata nelle prossime settimane. Città del Capo va ad aggiungersi a Itajaì in Brasile, ad Aarhus in Danimarca, a L’Aja in Olanda come sede di tappa insieme a Capo Verde che sarà la prima località dell’Africa occidentale nella storia a ospitare la regata.

Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo AB

