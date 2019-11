Corso di aggiornamento per istruttori Parasailing a Cagliari

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Sport

Si è concluso a Cagliari il corso aggiornamento per istruttori parasailing, tenuto dai tecnici nazionali Filippo Maretti e Beppe Devoti con 19 partecipanti provenienti da tutta Italia. Il corso si è alternato con lezioni in aula e parte pratica che ha lasciato gli istruttori federali soddisfatti ed entusiasti per questa nuova prospettiva e possibilità che la Fiv gli ha offerto.

Presenti per portare il saluto del Consiglio federale e del Presidente Francesco Ettorre, il consigliere nazionale Pietro Sanna che ha salutato i presenti incoraggiandoli a divulgare presso le zone e gli affiliati quanto da loro appreso in questi giorni intensi e produttivi. I lavori sono stati chiusi dal Consigliere nazionale delegato alle attività Parasailing Fabio Colella che ha divulgato i dati e risultati positivi raggiunti nel settore da parte della Federazione prospettando le azioni future della Fiv sul territorio per le attività parasailing comunicando la notizia ormai ufficiale che per il CICO 2020 parteciperanno due classi parasailing, ovvero i 2.4 e la classe Hansa 303 come singoli e doppi.

E che questo è un risultato della Fiv, ma soprattutto dei segretari delle due classi che hanno saputo interpretare le opportunità offerte a vantaggio dei regatanti e dell’intero settore. Pertanto ci si aspetta un 2020 ricco di partecipazione e di grandi eventi.

Leggi anche: