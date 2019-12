Assemblea Eurilca a Roma presso il CONI

Si è svolta presso la Sala delle Armi al CONI la prima giornata di lavoro dell’assemblea Eurilca.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Ettorre che ha consegnato al presidente Eurilca e al presidente Aicl un presente.

Il presidente Francesco Ettorre ha dichiarato: “Nel saluto alle delegazioni europee ed al presidente dell’Eurilca ho richiamato a quello che è il punto chiave della questione. Ogni decisione nazionale ed internazionale deve avere come punto centrale gli atleti. Ogni decisione che non ha come punto focale, per lo sviluppo della vela, gli atleti é una decisione sbagliata.”

Foto: Thom Touw Photography

