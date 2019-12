Ettore Botticini vince il Christmas Match Race a Trieste

Vittoria per il team di Ettore Botticini (CNVA – Circolo Nautico e della Vela Argentario) al Christmas Match Race di Grado 2 organizzato dalla sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, seconda posizione per l’equipaggio dello skipper Rocco Attili (Centro Velico 3v).

Il commento di Ettore Botticini:

“Il Christmas Match Race di Grado2 ci è servito per continuare l’allenamento in vista della stagione 2020 visto che abbiamo cambiato gran parte dell’equipaggio. Il nuovo equipaggio ci ha permesso di raggiungere la seconda posizione al campionato europeo di Sebenico ma l’evento di Trieste doveva servire come prova finale per capire se continuare o no con il nuovo team. I ragazzi a bordo sono stati veramente bravi, veloci nel trovare i giusti assetti di una barca a noi nuova come il Fareast28 (barche messe a disposizione dal circolo organizzatore). A bordo con me a Trieste c’erano: Federico Colaninno alla randa, Raffaello Perrini alle scotte e Simone Busonero a prua.

Abbiamo regatato sia con bora superiore ai 25nodi che con aria leggera nel giorno della finale. in particolare abbiamo battuto lo Sloveno Rajar in semifinale (2-0) e Rocco Attili in un bel derby italiano per 3-0.

Il bilancio finale ovviamente è più che positivo e non ci resta che aspettare la chiamata del World Match Racing Tour per la stagione 2020!”

