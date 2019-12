Campionato Autunnale della Laguna e Trofeo Autunnale del Diporto

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Allo Yacht Club Lignano concluso il 31° Campionato Autunnale della Laguna e il 7° Trofeo Autunnale del Diporto all’insegna del sole e della bora

Tappa valida anche per il Circuito NARC

Si è concluso sabato 30 novembre con una bella giornata di sole e bora moderata il 31° Campionato Autunnale della Laguna e 7° Trofeo del Diporto, evento organizzato come ogni anno dallo Yacht Club Lignano. Distribuito in quattro appuntamenti il Campionato è iniziato nel migliore dei modi con la prima tappa del 10 novembre disputata con sole e una bella brezza, che ha permesso di concludere due prove.

Il secondo appuntamento è stato annullato per la burrasca di scirocco nota a tutti, mentre per la terza tappa gli organizzatori sono riusciti a driblare le onde, riuscendo così a portare a casa un’altra regata con vento sui 12/16 nodi nonostante la leggera pioggia. L’ultima giornata ha premiato gli sforzi degli organizzatori e la passione dei partecipanti dato che si è potuto godere di una gran bella giornata in cui il sole, il mare, il paesaggio sono stati al loro massimo splendore e la bora, dopo un calo che faceva temere un nulla di fatto, si è invece ripresa con vigore, permettendo una degna conclusione con quattro prove totali e la possibilità di applicare uno scarto.

Un Campionato Autunnale, che una volta di più ha animato in questo fine stagione le banchine non solo di Marina Punta Faro, ma anche delle altre del nord-est, con gli equipaggi che non sono voluti mancare all’ultimo appuntamento agonistico organizzato dallo Yacht Club Lignano per questo 2019. Questa quarta tappa era valida anche come ultima del Circuito NARC (North Adriatic Rating Circuit), iniziativa che ha unito le forze sia organizzative, che armatoriali dell’Alto Adriatico per offrire allenamenti e regate organizzate in modo professionale.

Per quanto riguarda i risultati dell’Autunnale hanno vinto nelle diverse classi, raggruppamento ORC, rispettivamente Marinariello di Carlo De Bona (YC Lignano), Tutti x Uno di Marco Da Re (CV Aprilia Marittima), Barramundi di Andrea Righetto (CN Porto Santa Margherita). Nel raggruppamento OPEN vittoria di Victor X di Vittorio Margheria (SN San Giorgio), Dara 3 di Vittorio Morelli (YC Lignano), Marinariello, Barramundi e Furkolkjaaf di Massimo Polo (DN Sistiana) rispettivamente nelle classi Zero, Alfa, Bravo, Charlie, Echo. Per il 7° trofeo del Diporto Argento Vivo di Umberto Schiff (Sistiana 89), Città di Fiume II di Dario Tuchtan (LNI PN), Osira di Danilo Simone (SV Caorle), Giulia di Stefano Molin (LNI MN) i vincitori delle rispettive classi. Victor X e Città di Fiume II si sono aggiudicati anche le classifiche overall, Open e Diporto. Al First 36.7 Barramundi l’ambito Trofeo De Faccio-Marocchi (by distilleria Bepi Tosolini), assegnato nella classifica open con una formula che considera e premia il maggior il numero di barche battute nella propria classe; il Trofeo è stato consegnato dal consigliere regionale Maddalena Spagnolo. La tappa valida come NARC è stata vinta da Barramundi (classe Crociera 3-4), Tutti x Uno (classe crociera 1-2) e Marinariello (classe Regata).

Prima delle premiazioni non è mancato un momento in cui sono stati consegnati dei riconoscimenti agli atleti delle squadre agonistiche giovanili Optimist e Laser dello Yacht Club Lignano, nonchè ai velisti che in questa stagione si sono distinti conquistando titoli di prestigio, come il mondiale di altura ORC di Sebenico con lo Swan 42 Selene di Massimo De Campo. Chiusura in festa al Bar Blue Marlin a Marina Punta Faro con cinghiale allo spiedo, lotteria e musica per chiudere un 2019 che per lo Yacht Club Lignano è stato impegnativo, ma carico di soddisfazioni.

Un’intensa stagione resa possibile grazie al supporto dei soci volontari e dei partners che appoggiano le attività e i valori del circolo, permettendo di organizzare bei momenti conviviali, ricchi pacchi gara per armatori ed equipaggi e feste con Marina Punta Faro Resort , La Marca Vini e Spumanti, Pizza Roncadin on the road, Bolina Sail, WD-40 Italia, Distilleria Bepi Tosolini, KOKI print & visual communication, Nautica East Wind, Banca di Cividale e Marina Sant’Andrea.

