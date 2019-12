Primo giorno delle Finali Gold: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari in testa nei Nacra 17 a cinque prove dalla Medal Race

L’America’s Cup “incontra” le classi olimpiche

Il Mondiale delle classi olimpiche acrobatiche 49er, FX e Nacra 17 ad Auckland in Nuova Zelanda chiude il suo quarto giorno regalando il titolo di una grande notizia per la vela azzurra: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari sono passati in testa alla classifica del catamarano misto foiling Nacra 17.

Anche il quarto giorno ha rispettato il programma e ora si guarda alla volata finale: mancano due giorni e cinque prove più le tre Medal Race tra i top-10 di ogni classe, si avvicinano i verdetti per il titolo, i podi e le qualifiche olimpiche per nazione ancora in assegnazione.

Una giornata di vento termico appena più leggero dei giorni scorsi, un po’ in aumento nel corso della giornata e sempre molto difficile da interpretare per le oscillazioni sia di intensità che di direzione. Disputate tre manche delle Finali Gold per le classi Nacra 17 e 49er FX, ciascuna con tre equipaggi azzurri in gara, e per le Silver dei 49er (tre barche italiane), e dei Nacra 17 (una barca italiana).

La situazione classe per classe:

NACRA 17 misto (52 barche)

11 prove disputate, il punteggio considera 1 scarto della prova peggiore

Balzo al comando della classifica degli azzurri Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, pure in una giornata con piazzamenti di “controllo” (3-10-10), anche grazie ai risultati altalenanti degli avversari, che si avvicendano sul podio. Secondi, staccati di 7 punti dagli azzurri dopo il Day 4, sono gli australiani argento olimpico Jason Waterhouse e Lisa Darmanin, terzi a pari punti gli inglesi John Gimson e Anna Burnett. Non distanti anche i danesi Lin Cenholt e Cp Lubeck, quarti, e gli spagnoli Tara Pacheco e Florian Trittel, quinti.

GLI ITALIANI

IN GOLD

Il Mondiale di Vittorio Bissaro e Maelle Frascari resta un gioiello di concentrazione e costanza, tanto più pregevole nelle condizioni tecniche difficili del campionato che stanno impegnando tutti i favoriti. Segnali di ripresa per i campioni in carica Ruggero Tita e Caterina Banti (oggi 2-12-18), che risalgono al 16° posto e hanno ancora cinque prove a disposizione per entrare nella Medal Race e giocarsi le loro carte. Giornata opaca invece per Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi (oggi 17-17-17) che scivolano al 19° posto della classifica.

IN SILVER

Buona giornata per i giovani Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (oggi 4-7-10) secondi nella classifica Silver e primi Under 23.

49er FX femminile (61 barche)

11 prove disputate, il punteggio considera 1 scarto della prova peggiore

Le campionesse olimpiche Martine Grael e Kahena Kunze sempre in testa, ma si sono avvicinate a 11 punti riaprendo un po’ i giochi le olandesi Annemiek Bekkering e Annette Duetz, sempre terze le tedesche Tina Lutz e Susann Beucke. Scivolate all’8° posto le due ragazze di Singapore Lim e Low che sono state a lungo sul podio. Sensazione di Mondiale aperto ancora a qualche evoluzione, si aspetta uno squillo dalle kiwi Alex Maloney e Molly Meech, per ora none.

LE ITALIANE

IN GOLD

La classifica alla fine del primo giorno delle Finali FX vede al 20° posto Carlotta Omari e Matilda Distefano (oggi 9-23-15) che però rendono più in salita la rincorsa a uno dei sei posti per Tokyo rilasciati a questo Mondiale. Sono al momento l’ottava nazione e i punti da recuperare sono quasi 30. Ma ci sono ancora cinque manche e le condizioni almeno sabato 7 dovrebbero restare agevoli. Al 23° posto ci sono Alexandra Stalder e Silvia Speri (oggi meno bene: 21-25-22), al 25° Margherita Porro e Sveva Carraro (oggi 22-13-24). La rincorsa alla qualifica le coinvolge tutte.

IN SILVER

27° posto in generale per Francesca Bergamo e Alice Sinno con buone manche Silver (10-2-10), e 29° per Maria Ottavia Raggio e Jana Germani, anche meglio (4-8-2).

49er maschile (88 barche)

12 prove disputate, il punteggio considera 1 scarto della prova peggiore

Continua in testa il duello ravvicinato tra i tedeschi Heil e Ploessel (primi) e i kiwi Burling e Tuke (secondi, staccati di 9 punti), grande recupero al terzo posto per i francesi Lucas Rual e Emile Amoros. Sarà un Mondiale deciso in una Medal emozionante, perchè i distacchi sono sempre minimi, anche se mancano cinque regate prima della finalissima.

GLI ITALIANI

TUTTI IN SILVER

31° posto per Simone Ferrarese e Valerio Galati (oggi 16-23-5), 33° per Jacopo Plazzi e Giacomo Cavalli (oggi 5-6-16), e 38° Uberto Crivelli Visconti e Gian Marco Togni (oggi 21-24-2).

DICHIARAZIONI DEL GIORNO

GABRIELE BRUNI – Tecnico Nacra 17

“Oggi giornata di brezza termica, influenzata leggermente dal gradiente. Sul nostro campo Takapuna era abbastanza evidente che la destra era favorita. Nella prima prova sia Bissaro-Frascari che Tita-Banti hanno fatto una buona partenza riuscendo ad andare a destra abbastanza liberi, finendo secondo e terzo un’ottima regata nella quale sono stati molto veloci. Nelle altre due purtroppo le partenze non sono state perfette e prendersi la destra è risultato più faticoso. Bissaro-Frascari hanno trovato dei canali liberi e forti della velocità che hanno in questo campionato hanno gestito bene le regate. La classifica anche nel corso delle singole prove si mischia molto: è facile vedere equipaggi forti navigare in fondo alla flotta, e nella prova successiva stare davanti.

E’ un campionato realmente difficile, e noi non ci tiriamo indietro!

Tita-Banti stanno pagando delle partenze poco pulite, più volte sono rimasti bloccati in partenza e non sono riusciti a trovare corridoi liberi, di conseguenza si sono ritrovati spesso a metà classifica, pur recuperando sempre un po’ nel corso delle prove. Non c’è alcun problema di velocità: Ruggero e Caterina sono velocissimi sia di bolina che di poppa. Ancora ci sono cinque regate di Gold e una Medal Race da fare, se regatano bene come è alla loro portata possono fare comunque un ottimo Mondiale. Per Bissaro e Frascari i risultati parlano da soli! Bressani e Zorzi oggi non si sentivano molto veloci e analizzeremo il perchè. Ugolini e Giubilei al momento sono secondi nella Silver e primi Under 23, stanno facendo ottimamente la loro parte.”

CARLOTTA OMARI – 49er FX

“Sono sempre regate molto complicate per le condizioni meteo difficili da interpretare. La prima giornata di Finale nella Gold Fleet ha avuto alti e bassi per noi. Ora abbiamo ancora cinque regate nelle quali daremo il massimo per recuperare posizioni in classifica. La situazione per quanto riguarda la qualifica olimpica della nazione adesso è difficile, ma non impossibile!”

SIMONE FERRARESE – 49er

“Le Qualifiche per noi sono andate abbastanza bene, siamo stati veloci e abbiamo fatto un buon bordeggio. Purtroppo abbiamo fatto due errori in due prove: una scuffia nella seconda regata e un bordo sbagliato nella penultima, che a conti fatti ci sono costati l’ingresso in Gold e la possibilità di provare a qualificare l’Italia per le Olimpiadi. Siamo comunque complessivamente contenti dei miglioramenti e del fatto che abbiamo continuato ad aumentare il nostro livello. Oggi iniziata la Silver, che ci servirà per misurarci con alcuni avversari che avremo a Genova ad aprile, quando dovremo provare la qualifica olimpica.”

VALERIO GALATI – 49er

“Il livello anche nella flotta Silver è molto alto e soprattutto omogeneo, con tanti equipaggi fortissimi, come i tedeschi Fischer e Graf, che al Mondiale di Aarhus nel 2018 furono medaglia di bronzo, poi ci sono i fratelli Lange, gli altri italiani, altri neozelandesi, c’è l’equipaggio portoghese già qualificato per Tokyo. Oggi giornata di brezza sui 13 nodi, bene nella terza prova con una bella partenza e ottime scelte abbiamo chiuso quinti. Meno bene nelle altre prove ma la velocità è alta. Abbiamo altri due giorni di regate, l’obiettivo è riuscire a migliorare ancora in vista di Genova 2020.”

IL PROGRAMMA DI DOMANI, SABATO 7 DICEMBRE

Il dettaglio per il secondo giorno delle Finali prevede tre regate per tutti come segue:

MATTINA

ore 11 (23 in Italia) Nacra 17 Gold (campo Rangitoto; tre equipaggi italiani in gara: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari; Ruggero Tita e Caterina Banti; Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi)

- ore 11:00 (le 23 in Italia) 49er Gold (campo di regata Takapuna; nessun equipaggio italiano in gara)

- ore 11:00 (23 in Italia) 49er Silver (campo di regata Mairangi; tre equipaggi italiani in gara: Simone Ferrarese e Valerio Galati; Uberto Crivelli Visconti e Gian Marco Togni; Jacopo Plazzi e Giacomo Cavalli)

- ore 11 (23 in Italia) 49er Bronze (campo di regata Milford; nessun italiano in gara)

POMERIGGIO

- ore 14 (le due di notte in Italia) 49er FX Gold (campo di regata Takapuna; tre equipaggi italiani in gara: Carlotta Omari e Matilda Distefano; Alexandra Stalder e Silvia Speri; Margherita Porro e Sveva Carraro)

- ore 14 (le due di notte in Italia) FX Silver (campo di regata Rangitoto; due equipaggi italiani in gara: Francesca Bergamo e Alice Sinno; Maria Ottavia Raggio e Jana Germani)

- ore 14 (le due di notte in Italia) Nacra 17 Silver (campo di regata Milford; un equipaggio italiano in gara: Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei)

LA COPPA AMERICA SALUTA LE CLASSI OLIMPICHE

L’organizzazione dei tre Mondiali, sin qui impeccabile, continua a offrire pasti caldi agli atleti al rientro dalle regate, e servizi tecnici per i team, i coach e le rispettive imbarcazioni. Oggi giorno importante perchè al Royal Akarana Yacht Club che ospita i concorrenti è arrivata in visita l’America’s Cup. Lo storico trofeo ha infatti casa ad Auckland, dal detentore Royal New Zealand Yacht Squadron, ed è stato messo in mostra sulle terrazze del circolo. Molte le foto e i selfie dei velisti olimpici con uno dei simboli della vela.

PROGRAMMA DEL MONDIALE GIORNO PER GIORNO

Venerdì 6 e sabato 7 (con possibile coda al mattino di domenica regate di Finali, che serviranno a dare un volto conclusivo alla classifica e soprattutto a indicare i top-10 di ogni classe che daranno vita, domenica 8 con partenza dalle 14 locali (le 2 di notte in Italia) alle Medal Race a punteggio doppio, decisive per titolo e podi.

REGATE IN DIRETTA

Il Mondiale 49er-FX-Nacra 17 neozelandese sarà trasmesso in diretta con una copertura record delle regate iridate dal 3 all’8 dicembre, e la possibilità di seguire tutti i cinque campi di regata previsti nel Golfo di Hauraki. Una novità importante per la vela olimpica, che si potrà vedere in abbonamento al costo di 14,95 euro. www.sidelineapp.co.nz

STAFF TECNICO FEDERALE

Lo staff tecnico FIV ai Mondiali 49er-FX-Nacra 17 di Auckland è composto dal Direttore Tecnico Michele Marchesini, dai tecnici Gabriele Bruni, Luca De Pedrini, Gianfranco Sibello e Daniel Loperfido, dal fisioterapista Luciano Marchese e dal Rule Advisor Luigi Bertini. Ad Auckland sarà presente anche il presidente federale Francesco Ettorre.

SUPPORTI METEO

La squadra italiana si è assicurata due significative collaborazioni in vista dei Mondiali: le previsioni meteo personalizzate saranno a cura di Roger Badham, storico meteorologo kiwi, oggi in forza a Emirates Team New Zealand, che già in passato ha lavorato per la vela italiana. E il local expert Dan Slater, recentemente nominato velista dell’anno in Nuova Zelanda, ha realizzato su richiesta del DT azzurro Marchesini un “playbook” con una guida ai segreti del golfo di Hauraki, approfondita anche in una serie di uscite in mare insieme ai tecnici federali.

MEDIA

La comunicazione sui Mondiali di Auckland coprirà quotidianamente l’evento dal 2 al 9 dicembre con news al mattino sul sito FIV (www.federvela.it) e comunicati stampa ogni giorno a metà mattina con una selezione di foto, e una guida alle immagini video.

Foto: Pedro Martinez





