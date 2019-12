Hyundai World Championships 2019: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari sempre in testa nei Nacra 17

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Penultimo giorno dei Mondiali

Domenica 8 la volata, con le ultime due prove di Finale e la Finalissima Medal Race tra i Top-10 per il titolo e il podio, alle 15:30 (le 3.30 di notte in Italia)

Quinto e penultimo giorno del Mondiale delle tre classi olimpiche della vela 49er, FX e Nacra 17 in Nuova Zelanda, con cielo nuvoloso e vento ancora più irregolare, la cui intensità è cambiata spesso durante una stessa regata, dai 6 ai15 nodi, confermando tutte le insidie per le quali è famoso il Golfo di Hauraki. Programma rispettato con tre manche delle Finali Gold per le classi Nacra 17 e 49er FX, ciascuna con tre equipaggi azzurri in gara, e altrettante per le Silver dei 49er (tre barche italiane), e dei Nacra 17 (una barca italiana).

La coppia azzurra formata da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari resta in testa alla classifica del Nacra 17 alla vigilia del giorno conclusivo e dopo 14 prove complessive, in un Mondiale che si sta rivelando intensissimo, con distacchi minimi e continue modifiche della classifica. Domenica 8 per la volata finale la coppia azzurra scenderà in acqua ancora con la pettorina gialla che indica i leader della classifica: due prove al mattino e quindi la Medal Race tra i primi dieci per assegnare il titolo e il podio.

NACRA 17 misto (52 barche)

14 prove disputate, il punteggio considera 1 scarto della prova peggiore

Vittorio e Maelle reagiscono a una brutta prima manche di giornata, rispondendo con due belle regate compresa la vittoria dell’ultima (20-13-1) confermando il primo posto con 66 punti, 6 di vantaggio sui primi inseguitori, gli australiani Jason Waterhouse e Lisa Darmanin (argento a Rio 2016), 72. Al terzo posto con 73 punti i danesi Lin Cenholt e Cp Lubeck, che precedono gli inglesi John Gimson e Anna Burnett (quarti con 79 punti, +13 dagli italiani in testa), e gli austriaci Thomas Zajac e Barbara Matz (quinti con 84 punti, +18 dai nostri).

Buona giornata per i campioni mondiali in carica Ruggero Tita e Caterina Banti (2-2-12), una reazione di rabbia e di classe che consente loro di risalire all’11° posto. Per conquistare un posto nella Medal Race, nelle ultime due manche di Finale devono recuperare 10 punti a uno dei due avversari che li precedono: gli spagnoli Tara Pacheco e Florian Trittel e i francesi Quentin Delapiere e Manon Audinet. Impresa difficile ma non impossibile per Ruggero e Caterina.

Gli altri azzurri Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi confermano il 19° posto in generale (i loro risultati del giorno: 22-16-13). Nella flotta Silver sempre al 29° Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, con vittoria nella seconda manche di giornata (11-1-6).

49er FX femminile (61 barche)

14 prove disputate, il punteggio considera 1 scarto della prova peggiore

Sorpresa in testa con le olandesi Annemiek Bekkering e Annette Duetz che raggiungono a sorpassano a pari punti le campionesse olimpiche brasiliane Martine Grael e Kahena Kunze. Terze le norvegesi Helene Naess e Marie Ronningen.

Tra le azzurre: 21° posto per Alexandra Stalder e Silvia Speri con una buona prima manche (6-19-19), 22° posto per Carlotta Omari e Matilda Distefano (18-23-15), 25° posto per Margherita Porro e Sveva Carraro (20-20-22). Sfumati i sogni di qualifica olimpica: la classifica per nazioni vede le azzurre al 10° posto, con punteggio che rende impossibile la rincorsa al sesto e ultimo posto utile per Tokyo. Se ne riparlerà alla World Cup di Genova nell’aprile 2020.

Nella flotta Silver, al 28° posto Maria Ottavia Raggio e Jana Germani (5-19-5), e al 31° posto Francesca Bergamo e Alice Sinno (23-14-16).

49er maschile (88 barche)

15 prove disputate, il punteggio considera 1 scarto della prova peggiore- I beniamini locali Peter Burling e Blair Tuke staccano di 12 punti i tedeschi Heil e Ploessel, secondi. Terzi gli inglesi Fletcher-Scott e Bithell.

Gli italiani, tutti nella flotta Silver: 29° posto per Jacopo Plazzi e Giacomo Cavalli (10-12-7), 36° per Simone Ferrarese e Valerio Galati (17-29-13), e 38° per Uberto Crivelli Visconti e Gian Marco Togni (UFD /squalifica partenza anticipata, ndr/-4-18).

DOMENICA 8 – PROGRAMMA DELLA GIORNATA CONCLUSIVA

MATTINA 1

- ore 10:30 (le 22:30 in Italia) Nacra 17 Gold: 2 regate (tre equipaggi italiani in gara: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari; Ruggero Tita e Caterina Banti; Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi)

- ore 10:30 (le 22:30 in Italia) 49er FX Gold: 2 regate (tre equipaggi italiani in gara: Carlotta Omari e Matilda Distefano; Alexandra Stalder e Silvia Speri; Margherita Porro e Sveva Carraro)

- ore 10:30 (le 22:30 in Italia) Nacra 17 Silver: 2 regate (un equipaggio italiano in gara: Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei)

- ore 10:30 (le 22:30 in Italia) 49er Gold: 2 regate (nessun equipaggio italiano in gara)

MATTINA 2

- ore 12:00 (mezzanotte in Italia) 49er Silver: 2 regate (tre equipaggi italiani: Simone Ferrarese e Valerio Galati; Uberto Crivelli Visconti e Gian Marco Togni; Jacopo Plazzi e Giacomo Cavalli)

- ore 12:00 (mezzanotte in Italia) FX Silver: 2 regate (due equipaggi italiani in gara: Francesca Bergamo e Alice Sinno; Maria Ottavia Raggio e Jana Germani)

- ore 12:00 (mezzanotte in Italia) 49er Bronze: 2 regate (nessun italiano in gara)

POMERIGGIO MEDAL RACE

tra i primi 10 di ogni classe, punteggio doppio

- ore 13:55 (le 01:55 in Italia) Medal Race 49er maschile

- ore 14:55 (le 02:55 in Italia) Medal Race 49er FX femminile

- ore 15:30 (le 03:30 in Italia) Medal Race Nacra 17 foiling misto

PREMIAZIONE

Ore 18:30 (le 6:30 in Italia)

La squadra azzurra della vela olimpica è supportata da:

FALCONERI, U-SAIL, CETILAR SPORT, GARMIN MARINE ITALY, YAMAHA

Foto: Sailing Energy

Leggi anche: