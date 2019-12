SSL – Oggi i round finali

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Diego Negri chiude le fasi di qualificazione in seconda posizione

Si sono concluse a Nassau (Bahamas) le fasi di qualificazione delle Star Sailors League Finals, Diego Negri (YC Sanremo) con Fritijoff Kleen (GER) a prua termina le qualificazioni in seconda posizione dopo 10 regate di flotta, al primo posto il polacco Mateusz Kusznierewicz con a prua il brasiliano Bruno Prada. Oggi in programma quarti di finale, semi-finali e finale per i migliori 10 in classifica.

Diego Negri, con il secondo posto overall, accede direttamente alla semi-finali dove incontrerà i 5 che passeranno la selezione dei quarti di finale. I migliori 3 delle semi-finali, insieme al polacco Kusznierewicz determineranno il vincitore della Star Sailors League Finals. A partire dalle 11 ora locale (17 in Italia) regate in diretta a questo indirizzo: http://finals.starsailors.com/live/

