Il J24 Pelle Rossa di Gianni Riccobono si porta al comando del 45° Invernale Golfo di Anzio e Nettuno

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Salgono a sette le prove per l’attiva Flotta romana J24 impegnata nel suo appuntamento invernale 2019-2020

Il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare La Superba rientra e si aggiudica le tre prove di tappa

Anzio-Dopo due fine settimana in cui le pessime condizioni del tempo e del mare avevano impedito il regolare svolgimento delle regate valide per il 45° Campionato Invernale di Anzio-Nettuno e per il Trofeo Lozzi (istituito in memoria dell’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso, e articolato su cinque week end, uno al mese), una bella giornata di vento ha finalmente consentito alla numerosa Flotta Romana J24 di disputare, sotto l’attenta e precisa guida del Comitato di Regata presieduto da Mario de Grenet, altre tre prove dell’Invernale.

Un sostenuto scirocco tra i 15 e i 20 nodi con la tipica onda formata di Anzio ha impegnato duramente tutti i velisti scesi in acqua, regalando però anche grandi soddisfazioni.

Ita 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno che aveva saltato le prime quattro prove perché impegnato nel Circuito Nazionale, è rientrato alla grande e, dominando tutte le tre prove disputate, ha confermato la sua indiscutibile classe.

Due secondi posti di giornata, invece, per Ita 216 Jumpin’ Jack Flash di Federico Miccio, penalizzato però da una squalifica nella terza prova. Terza posizione per Ita 447 Pelle Nera (nelle prime due regate di giornata) e per Ita 487 American Passage del Capo Flotta Paolo Rinaldi -LNI Anzio (in quella conclusiva).

La giornata si è conclusa con il consueto e gradito pasta party sulla terrazza del Circolo della Vela di Roma.

Nella classifica provvisoria, con uno scarto applicato dopo le sette prove disputate, Ita 428 Pelle Rossa di Gianni Riccobono (Circolo della Vela di Roma, 18 punti; 5-13-1-1-4-5-2) si porta al comando con due punti di vantaggio su Ita 447 Pelle Nera di Paolo Cecamore (C.V. Roma, 20 punti, 2-2-7-5-3-3-5). Terzo posto per Ita 458 Enjoy 2 di Luca Silvestri (LNI Anzio, 22 punti, 1-9-2-2-5-6-6) seguito da Ita 487 American Passage (32 punti; 6,12,4,3,ocs,4,3) e da Ita 501 Avoltore armato da Massimo Mariotti (CN Argentario, 37 punti; 8,8, 3,7,7,8,4).

Massimo Mariotti, storico regatante e vero punto di riferimento della Classe J24, che ha sempre partecipato in modo propositivo alla vita della Flotta italiana della quale è considerato il capostipite, è stato nominato Presidente Onorario della J24 Class of Italy in occasione dell’assemblea degli associati alla Classe svoltasi a Cervia durante la settima e penultima tappa del Circuito Nazionale J24.

Il prossimo appuntamento per l’attiva Flotta J24 romana è fissato per il 14 e 15 dicembre: sabato si regaterà per il Trofeo Lozzi mentre domenica per l’ultima tappa della prima manche dell’Invernale di Anzio-Nettuno, il tradizionale appuntamento ben organizzato dal Circolo della Vela di Roma, dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dalla Lega Navale Italiana sez. di Anzio, dal Nettuno Yacht Club con la collaborazione della Half Ton Class Italia, della Sezione Velica di Anzio della Marina Militare, del Marina di Capo d’Anzio e del Marina di Nettuno.

Per la seconda manche dell’Invernale, invece, si regaterà il 19 gennaio, il 2 e 16 febbraio e il 1° marzo. Le regate a bastone si svolgeranno nello specchio acqueo del golfo di Anzio e Nettuno. Se alla data del 19 gennaio non fossero state compiute almeno otto prove valide, verrà utilizzata come giornata di recupero sabato 15 febbraio 2020.

Per il Trofeo Lozzi, invece, gli appuntamenti sono previsti nei week end del 14 e 15 dicembre, 18 e 19 gennaio, 15 e 16 febbraio, 29 febbraio e 1 marzo. Il segnale di avviso del sabato è previsto per le ore 12. Per il Trofeo Lozzi, quando la giornata di regata coincide con il Campionato, saranno redatte due classifiche separate.

Leggi anche: