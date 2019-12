CAMPIONI DEL MONDO NACRA 17: Il commento di Bissaro

VITTORIO BISSARO – Nacra 17, timoniere campione del mondo

“Che dire!? Un’emozione incredibile, sono ancora un po’ frastornato, senza parole, faccio fatica a crederci, mi sento tanto leggero, come se mi fossi tolto un peso, come aver compiuto un compito che andava fatto, dopo una settimana nella quale stavamo andando davvero forte. Leggerezza, felicità e spensieratezza!

Questa vittoria la dedico a Giulia, mia moglie, perchè mentre io giro il mondo e vivo queste emozioni fortissime, insieme a Maelle, seguendo questo obiettivo sportivo che è una cosa un po’ particolare, lei dietro le quinte mi da sempre un grande supporto, accetta il mio mestiere, e sono sicuro che non è una cosa facile. E’ stata importante: in un momento difficile durante questo campionato avevo bisogno di un supporto e lei è riuscita a darmelo, dandomi quella energia e quella lucidità in più che mi ha permesso di tenere botta fino alla fine e portare a casa questa bellissima vittoria.”

Foto: Matias Capizzano

