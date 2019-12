Concluso il Trofeo Faccenda 2019. Sul Lago di Massaciuccoli ancora protagoniste le Classi Optimist, 420, Vaurien, FJ e Finn

Sabato prossimo 14 dicembre appuntamento al Club Nautico Versilia per la presentazione del libro dell’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini

Viareggio/Torre del Lago-Si è concluso nelle acque del lago di Massacciuccoli il Trofeo Faccenda 2019, tradizionale appuntamento ben organizzato in collaborazione dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini e dal Club Nautico Versilia e riservato alle classi Optimist, 420, Vaurien, FJ e Finn.

Dopo il nulla di fatto della prima giornata trascorsa ad attendere inutilmente l’arrivo del vento, in quella seguente è stato possibile portare a termine una prova in tutte le Classi (due nei Finn).

La vittoria finale di questa edizione del Trofeo Faccenda è andata a Italo Bertacca (Finn), Francesco Graziani con Alessandro Golinelli (Vaurien), Alessandro Baldi (Optimist Juniores, secondo posto per Federico Querzolo), Lorenzo Trentini (Optimist Cadetti), Carlo Maremmani con Chiara Giannini (Fj) ed infine a Margherita Pezzella con Arianna Fubiani (420).

Il Comitato Unico è stato presieduto da Franco Benito Manganelli coadiuvato da Lorenzo Barberi, Beatrice Bolletti e Gian Paolo Cupisti.

Classifiche complete su https://iscrizionifiv.it/notice/board.php?id=20640

Prossimo appuntamento con il Club Nautico Versilia è fissato per sabato prossimo 14 dicembre alle ore 18: le sale del sodalizio viareggino ospiteranno, infatti, la presentazione ufficiale del libro: “Come progettavano i velieri. Alle origini dell’architettura moderna di navi e yacht.” realizzato dall’Ammiraglio di Squadra (r) Cristiano Bettini, da sempre amico e socio Onorario del Club Nautico Versilia.

In questi due volumi che raccolgono e sintetizzano le origini e l’evoluzione dell’architettura moderna di velieri e yacht nel mondo occidentale (a partire dal primo ’600 fino all’avvento del vapore per i vascelli, e fino a fine ’800 per gli yacht) l’Ammiraglio Bettini sviluppa il tema storico e progettuale in modo inedito, integrandolo con la propria esperienza di governo in mare sia dei grandi velieri che degli yacht, e cercando di renderlo accessibile ad un’ampia platea di lettori.

Ulteriori informazioni e immagini sull’autore e sull’opera possono essere scaricate dal sito della Casa editrice ETS di Pisa alla pagina: http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846755100

Appuntamento, quindi, sabato 14 dicembre alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia.

