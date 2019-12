Star Sailors League Final a Nassau Vittoria per Iain Percy, Diego Negri chiude in sesta posizione

Si sono concluse le finali della Star Sailors League a Nassau (Bahamas) con la vittoria dell’inglese Iain Percy in coppia con lo svedese Anders Ekstrom, secondo posto per i francesi Rohart/Ponsot e terzo gradino del podio per il norvegese Eivin Melleby con a prua l’americano Josh Revkin.

Diego Negri (Yacht Club Sanremo) e Frithjof Kleen (SVE) concludono in sesta posizione uscendo in semi-finale dopo una settimana corsa sempre nelle prime posizioni.

Incredibile l’arrivo della finale a quattro con l’inglese Percy che sopravanza il francese Rohart e il norvegese Melleby di pochi metri e diventa così il Campione della Star Sailors League 2019.

