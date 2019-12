2020 OFFSHORE WORLD CHAMPIONSHIP Qualification Events

Scritto da Redazione Altro, Internazionale, Italia, News, Regate, Sport

La Federazione Internazionale (World Sailing) ha diramato comunicazioni ufficiali (documento allegato esplicativo anche delle modalità partecipative) relative al Campionato del Mondo 2020 della nuova disciplina olimpica “doppio misto a chiglia”.

Questa disciplina sarà presente nel format dei Giochi Olimpici di Parigi/Marsiglia 2024.

Il percorso per partecipare ai Mondiali 2020 prevede selezioni che si disputeranno in un Paese dell’Europa Occidentale per individuare un solo equipaggio per Nazione che rappresenterà ufficialmente i propri colori nazionali ai Mondiali che si disputeranno a Malta dal 10 al 22 ottobre 2020.

Venti saranno gli equipaggi ammessi, in rappresentanza di altrettanti Paesi; Malta, Paese organizzatore, avrà un equipaggio di diritto. Questi equipaggi saranno misti (un uomo ed una donna) e regateranno su imbarcazioni della Classe L30 messe a disposizione dagli Organizzatori.

La Federazione Italiana Vela intende naturalmente partecipare alle Selezioni per Mondiali inviando un proprio equipaggio a rappresentare i colori italiani.

Per questo obiettivo la Federazione darà quindi luogo ad una selezione interna tra quanti fossero interessati a partecipare alla selezione pre-Mondiale 2020 (Qualification Events) di questa nuova disciplina olimpica.

Gli interessati a partecipare alla selezione interna dovranno, attraverso il proprio Circolo di appartenenza, segnalare questa intenzione partecipativa alla F.I.V. (segretariogenerale@federvela.it – m.marchesini@federvela.it ) entro il 3 gennaio 2020, allegando dati individuativi dell’equipaggio (palmares, esperienze, risultati, partecipazione ad eventi internazionali, ecc,).

Raccolte le adesioni, valutatele qualitativamente e quantitativamente, la Federazione diramerà le modalità partecipative alla selezione nazionale ed il format che verrà utilizzato nell’occasione.

2020 Offshore WorldChampionships/ Qualification EventsInformation to MNAs

http://www.federvela.it/sites/default/files/2020_offshore_worlds_information5.pdf

Leggi anche: