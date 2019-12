Claudia Rossi su Petite Terrible-Adria Ferries vince il J/70 South American Championship

Concluso a Punto dell’Este in Uruguay il campionato Sud Americano della classe J/70 con la vittoria di Petite Terrible – Adria Ferries timonato dall’anconetana Claudia Rossi, in seconda posizione 707 del timoniere del TP52 Azzurra Guillermo Parada e terza piazza per Alberto Rossi su Enfant Terrible – Adria Ferries.

“Sono molto soddisfatta di questo campionato e del risultato finale – ha commentato Claudia Rossi a margine della premiazione – Abbiamo chiuso il 2019 in bellezza e anche questa volta abbiamo dimostrato che quando c’è da stringere i denti noi siamo in grado di farlo. Abbiamo finito l’evento a pari punti con Guillermo Parada, a un punto dal team di papà e a due punti dal quarto, il brasiliano Negroni: questo dimostra che è stata una bella battaglia fino all’ultima prova.

I competitors avevano un ottimo livello, il campo era difficile e aperto quindi sbagliare era un attimo. Con questo campionato chiudiamo la nostra stagione, pronti a ricominciare a gennaio con la tappa Rolex sempre a Punta del Este, che affronteremo con lo stesso equipaggio. Abbiamo davvero voglia di lasciare il segno.”

A Punte dell’Este, a bordo di Petite Terrible-Adria Ferries hanno regatato Claudia Rossi, Michele Paoletti, Giulio Desiderato, Matteo Mason e Rossella Losito mentre il team di Enfant Terrible-Adria Ferries era composto da Alberto Rossi, Manu Weiller, Giovanni Cassinari, Stefano Rizzi e Bianca Crugnola.

