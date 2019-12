43° Campionato Invernale: Due prove nell’ultimo weekend di regate del 2019

Il Melges 24 “Furia Buia” davanti a tutti nell’overall

CHIOGGIA- Termina con due prove realizzate nella giornata odierna il 2019 de Il Portodimare e Darsena Le Saline organizzatori della 43ª edizione del Campionato Invernale di vela d’altura che si sta svolgendo a Chioggia.

Dopo il nulla di fatto dello scorso weekend, il comitato di regata è riuscito a sfruttare al meglio la debole brezza presente stamane sul campo di gara, scegliendo di accorciare la seconda prova dopo due giri ma riuscendo comunque ad aggiungere altre due importanti prove alla classifica generale.

Grazie alle arie leggere che hanno caratterizzato questa fredda domenica di dicembre è ancora una volta Furia Buia, il Melges 24 del veneziano Jacopo Longo con a bordo i fratelli Eulisse, il grande protagonista di giornata in grado di vincere entrambe le prove realizzate. Nonostante le due vittorie in tempo reale infatti i demoni dell’ X-35 degli armatori Nicola Borgatello e Daniele Lombardo non sono riusciti nel tentativo di ottenere un significativo distacco, così da mantenere il primato anche con il calcolo del tempo compensato. Quanto alla classifica overall quindi, detto delle prime due posizioni occupate da Furia Buia e da Demon X, al terzo posto si trova Arkanoè il First 40.7 di Caramel Roberto.

Dopo tre prove le rispettive classi vedono come leader provvisori l’IY 13.98 Mister X 3 di Finco Filippo in classe ORC 0, il Delta 120 Capo Horn di Stefano Genova in classe ORC 1, il First 40.7 Arkonoè di Caramel Roberto in classe ORC 2, l’X-35 Demon X di Borgatello/Lombardo in classe ORC 3, il Melges 24 Furia Buia di Longo Jacopo in classe ORC 4 e lo storico Moretto di Berti Gabriele in classe ORC 5.

Nella classe crociera la classifica generale provvisoria vede al primo posto il Cobra 33 Moon di Perin Mila, davanti all’Elan 36 My Way di Galzignato Loris e all’X-382 X-Nina di Petrello Diego.

Terminate le prove, una volta a terra gli ampi spazi della club house di Darsena Le Saline, addobbati a tema natalizio, hanno ospitato un brindisi di auguri rinnovando l’appuntamento per il prossimo weekend di regate in programma l’ultimo fine settimana di gennaio.

