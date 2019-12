Iniziati i Moth World Championships a Perth (AUS)

Sono iniziati a Perth, in Australia, i Campionati Mondiali del singolo foiling classe Moth.

In evidenza nelle prime due giornate l’australiano oro olimpico Laser a Londra 2012 Tom Slingsby che, con 2,1,1,1,1,1 comanda la classifica dopo sei prove, al secondo posto Tom Burton, oro olimpico Laser a Rio 2016 e terzo posto per Kyle Langford.

Buon inizio per Francesco Bruni (CC Roggero Lauria) che occupa la quarta posizione su 122 iscritti con 3,2,2,4,3,2 nelle prime sei prove di qualificazione, Gian Ferrighi (Univela Sailing) è 38esimo, Fabio Mazzetti (CV Arco) 45esimo, Enrico Zennaro (YC Porto Piccolo) 46esimo e Michele Trimarchi (Marvelia ASD) 65esimo.

Dopo la prima serie di regate di qualificazione il mondiale prosegue con le final races, con le flotte divise in base alla classifica, in programma da lunedì 16 per poi concludersi mercoledì 18 con le ultime regate e la cerimonia di premiazione.

