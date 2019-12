Conclusi a Perth (AUS) i Mondiali Moth – Quinto posto per Francesco Bruni

Si sono conclusi a Perth in Australia i Mondiali del singolo foiling classe Moth con la netta vittoria dell’australiano Tom Slingsby che, con una serie di parziali impressionante (12 primi e un secondo), si aggiudica il mondiale con un giorno di anticipo.

Secondo posto per Kyle Langford (AUS) e terzo per l’oro olimpico uscente classe Laser Tom Burton (AUS), quinta posizione su 122 iscritti per il nostro Francesco Bruni che si toglie la soddisfazione di vincere l’ultima prova e termina al primo posto nella classifica Master.

Buon 18esimo posto per Gian Ferrighi (Univela Sailing) che chiude in seconda posizione tra gli Under23. Enrico Zennaro (YC Porto Piccolo) è 44esimo, Fabio Mazzetti (CV Arco) 45esimo e Michele Trimarchi (Marvelia ASD) 81esimo. Il prossimo mondiale della classe Moth si svolgerà a Weymouth (UK) dal 2 al 12 settembre 2020.

