Riva di Traiano: alla Befana in acqua per la Lega del Filo d’Oro

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, Marinas, News, Sport

Riva di Traiano (Civitavecchia)- Al Circolo Nautico Riva di Traiano si torna in acqua il 5 gennaio per la tradizionale veleggiata della Befana che il CNRT organizza insieme all’associazione Chiave di Violino e alla Lega Navale di Civitavecchia.

Il presidente del CNRT Alessandro Farassino: “Quest’anno nella calza troveremo anche un bel sole e un vento giusto da NE che ci farà divertire. Sarà una giornata fatta per stare insieme in allegria ma anche un momento di solidarietà, perché le iscrizioni verranno interamente devolute alla Lega del Filo d’Oro, associazione che assiste i bambini sordociechi. Poi il 19 gennaio riprenderemo la nostra attività agonistica, con la quinta giornata del Campionato Invernale, mai così combattuto come quest’anno”.

La “Befana a Vela” si svolgerà su un percorso costiero non superiore alle 12 mn lungo il litorale tra la LNI di Civitavecchia ed il Castello di Santa Severa. La partenza è prevista per le ore 11:30, con un tempo limite fissato alle 14:30. Poi, ovviamente, ci sarà un brindisi e la Befana arriverà anche per i regatanti. Le iscrizioni potranno essere perfezionate entro le ore 19:00 del 4 gennaio presso la Segreteria del CNRT–Via Aurelia Km. 67,580 o via e-mail: cnrt@cnrt.it

Le quote di iscrizione sono:

Imbarcazioni fino a mt. 10,00 (LFT )€ 30,00

Imbarcazioni superiori a mt. 10,00 (LTF) € 50,00

Quello che la Lega del Filo d’Oro porta avanti dal 1964 è un impegno complesso a favore delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali che coinvolge non solo chi ha questi gravissimi handicap, ma anche le loro famiglie, in un progetto strutturato che può portare, quando possibile, alla riabilitazione o integrazione delle persone sordocieche nella realtà sociale e ambientale da cui provengono.

“Dopo i vergognosi rifiuti di prenotazioni per soggiorni o cene fatte da genitori e associazioni che assistono ragazzi autistici e disabili avvenuti durante queste feste in hotel e ristoranti – ha commentato il presidente Farassino – sentiamo di voler ribadire con ancor più forza il nostro impegno per l’accoglienza di questi amici, come abbiamo fatto in passato e faremo ancora in futuro. Per loro ci sarà sempre un Buon Vento”.

