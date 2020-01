Riprende il 43° Campionato Invernale: In programma nel weekend l’atto conclusivo

Sabato pomeriggio Enrico Zennaro racconta la sua esperienza alla Rolex Fastnet Race

CHIOGGIA- Riprende nel weekend sul campo di regata di Chioggia, dopo la pausa dovuta alle festività natalize, la 43esima edizione del Campionato Invernale di vela d’Altura, organizzato da Il Portodimare e Darsena Le Saline.

Il fine settimana vedrà infatti l’atto conclusivo della kermesse, che ha attualmente al suo attivo tre prove in classifica generale e che vede come leader provvisiorioil Melges 24 Furia Buia del veneziano Jacopo Longo con a bordo i fratelli Eulisse.

In programma sabato 25 gennaio, al termine delle prove in mare anche l’ultimo degli eventi collaterali organizzato da Chioggia Sailing Experience in concomitanza del Campionato, che avrà come titolo “La Mia Fastnet Race” e vedrà il velista chioggiotto Enrico Zennaro raccontare la sua esperienza ad una delle regate più dure e leggendarie al mondo, qual’è la Rolex Fastnet Race. L’evento, che inizierà alle 17:30 presso la sala meeting di Darsena Le Saline, è libero ed aperto a tutti, posti limitati.

Il Campionato Invernale di vela d’Altura è organizzato grazie alla collaborazione tra Il Portodimare e Darsena Le Saline, con il supporto dei partner: Banca Patavina, Cantina San Giuseppe, Ingemar, Bottaro.

