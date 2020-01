Riparte la Flotta sarda J24 con la prima tappa del Circuito Zonale 2020 nelle splendide acque del Golfo di Olbia

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Olbia- Dopo due mesi di pausa, riprende finalmente l’attività agonistica della Flotta Sarda del più diffuso monotipo d’altura e sarà la sezione di Olbia della Lega Navale Italiana ad ospitare la prima tappa del Circuito Zonale 2020.

“Domenica 2 febbraio, il giorno dopo la votazione per il rinnovo degli organi direttivi, il nuovo Consiglio potrà così inaugurare la propria attività portando in acqua i più agguerriti velisti sardi permettendogli di affrontarsi nelle splendide acque del Golfo di Olbia.- ha spiegato il Capo Flotta J24 Marco Frulio e timoniere di Ita 443 Aria Fondazione di Sardegna -Il campo di regata sarà posto nel tratto di mare antistante la spiaggia di Pittulongu per le giornate del 2 e del 16 febbraio mentre il 29 febbraio e il 1 marzo i J24 si affronteranno in una serie di mini regate nello specchio acqueo a fianco del molo Brin ripetendo così la splendida iniziativa inaugurata nello scorso mese di novembre in occasione della Regata Nazionale, tappa conclusiva dell’edizione 2019 del Circuito Nazionale J24.

I J24 sardi inaugurano la stagione 2020 cercando di replicare l’intenso periodo di regate vissuto lo scorso anno. Saranno tre le località in cui si svolgeranno le manifestazioni: dopo Olbia, infatti, la Flotta sarda J24 si sposterà ad Alghero sino al 19 aprile e successivamente, dopo i Campionati Europeo ed Italiano che si svolgeranno a Muggia-Porto San Rocco (TS), si riprenderà l’attività con la tappa di Tortolì-Arbatax che chiuderà anche la stagione.

Il Circuito dello scorso anno, dopo ben 31 prove portate a termine, ha visto la netta affermazione di Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena. L’imbarcazione condotta da Aurelio Bini e Evero Niccolini ha distaccato Aria della LNI Olbia e Boomrang di Angelo Usai che si sono dovuti accontentare del podio.

Da segnalare che più della metà dei partecipanti al circuito ha vinto, nel 2019, almeno una prova di giornata ad evidenziare l’alto livello che ha raggiunto la flotta Sarda, dato confermato dai positivi risultati che le imbarcazioni nostrane ottengono nelle manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.”

Appuntamento quindi con l’attiva Flotta Sarda J24, domenica 2 febbraio con la partenza della prima prova prevista alle 12.30 nelle acque del Golfo di Olbia.

