ONLINE LE OSR 2020-2022 in italiano (cat. 3 e 4)

Con la recente pubblicazione da parte di World Sailing della Revisione 2020-2022 delle OSR “Offshore Special Regulations”, contenenti, come noto, tutte le Prescrizioni sulla Sicurezza in mare in termini di caratteristiche strutturali, equipaggiamenti del battello e dell’ equipaggio, abbiamo pensato di venire incontro ad un esigenza molto sentita dai nostri Soci, pubblicando tempestivamente un’accurata traduzione delle Prescrizioni concernenti le Categorie 3 e 4 (addizionata della Sezione sulle Zattere), che coprono virtualmente tutte le regate “lunghe” che si svolgono nei nostri mari.

I cambiamenti introdotti con l’ ultima release sono evidenziati per un più pronto aggiornamento.

Con l’occasione Vi raccomandiamo di riferirVi sempre al Bando che nella perte introduttiva (“Regole”) oltre a stabilire la Categoria della Regata può anche, ai sensi della regola 2.01 delle OSR, apportare Prescrizioni additive e/o sottrattive.

Trovate la traduzione nella sezione “Regolamenti” del Sito UVAI e buona lettura!

