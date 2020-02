FEDERAZIONE ITALIANA VELA E BIMAR INSIEME VERSO LE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Il 2020 è iniziato con una nuova importante collaborazione per la Federazione Italiana Vela. BIMAR srl, storica azienda di Sirmione (BS), che da 45 anni è il punto di riferimento del mercato italiano e internazionale nella produzione di piccoli elettrodomestici e di apparecchi elettronici per il riscaldamento, la ventilazione e la smart home, ha siglato un accordo con la FIV diventando sponsor, in qualità di fornitore ufficiale, per tutto il 2020.

Da oltre 80 anni la Federazione Italiana Vela pone al centro delle proprie attività la promozione dell’amore per il mare e l’insegnamento e la diffusione della cultura nautica e velica. La stessa cultura e la stessa passione che sono proprie anche del CEO di Bimar Edoardo Brianzi che ha fatto della vocazione per la vita all’aria aperta la filosofia alla base di ogni prodotto a marchio Bimar.

La farfalla Bimar, il logo dell’azienda, sarà presente su tutto l’abbigliamento indossato dalla Squadra Nazionale Italiana di Vela, impegnata in questi mesi nella preparazione del grande appuntamento olimpico. Gli atleti potranno inoltre utilizzare per i loro spostamenti, durante le regate, i monopattini elettrici brandizzati FIV (con logo e colori della Federazione) che l’azienda di Sirmione realizzerà appositamente per la Squadra Nazionale.

L’accordo tra Bimar e FIV prevede, inoltre, la fornitura di prodotti health care Medisana, apparecchiature elettromedicali smart per lo sport e la salute che verranno fornite agli atleti per il monitoraggio del fisico.

Grande soddisfazione da parte del Presidente della FIV Francesco Ettorre:

“Credo che il 2020 sia un anno cruciale per la nostra Federazione che si sta preparando alle Olimpiadi di Tokyo. La sponsorizzazione di Bimar testimonia come il nostro movimento sia in crescita e attiri l’interesse delle aziende italiane. L’innovazione nella mobilità nel rispetto dell’ambiente, ha portato alla ribalta in pochi mesi l’uso del monopattino elettrico; grazie a Bimar potremo dare un segno tangibile di attenzione alla natura.”

Edoardo Brianza, CEO Bimar:

“Da sportivo e grande appassionato di vela è davvero un orgoglio per me aver stretto questo accordo con una vera eccellenza sportiva italiana come la Federazione Italiana Vela. Per tutto il 2020 saremo fornitori ufficiali della FIV mettendo a disposizione degli atleti i nostri migliori prodotti.”

